Die HRW bietet Kurse für Bottroper Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien an.

Ferienangebot Hochschule bietet Ferienkurs auf Prosper III in Bottrop an

Bottrop. Beim Workshop in Bottrop lernen Fünft- und Sechstklässler die ersten Schritte der App-Programmierung kennen. Ferienprogramm hält noch mehr bereit

In den Sommerferien bietet die Hochschule Ruhr West (HRW) mit den zdi-Zentren Bottrop und Oberhausen Kurse an. Geeignet sind die Workshops, die online und in Präsenz stattfinden, in der Regel für Schüler und Schülerinnen ab der 7. Klasse.

HRW-Angebot „Outdoor-Computing“ in Bottrop

Das Angebot „Outdoor-Computing – Natur, Programmierung, Künstliche Intelligenz entdecken!“ ist ein Kooperationsprojekt der HRW mit dem Quartiersbüro Prosper 3 der Stadt Bottrop und schon für Kids der 5. und 6. Klasse geeignet. Es findet vom 6 bis 8. und 13. bis 15. Juli jeweils von 10 bis 16 Uhr statt.

In diesem Kurs geht es darum, die Natur in der Umgebung zu entdecken, Sport und Bewegung zu fördern und dabei gleichzeitig die ersten Schritte der App-Programmierung zu lernen. Eine kurzfristige Anmeldung ist noch bis Sonntag möglich per E-Mail an jan.pawlowski@hs-ruhrwest.de.

Mehr Infos, Veranstaltungsorte und Termine auf: https://mint4u.de/ferien4u-sommerferien-2021/

