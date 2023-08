Hoch über Kirchhellen: Brezelkönig weist den Weg zum Fest

In Lebensgröße weist Brezelkönig Egbert Schnieder an fünf Stellen im Ort den Weg zur Festwiese.

Bottrop-Kirchhellen. Mit Plakaten weist die Kirchhellener Brezelgesellschaft seit 2011 auf ihr Fest hin. Diesmal wird die Werbung im Wortsinn überragend.

Das war im Wortsinn eine überragende Idee: An fünf Stellen im Dorf weist der amtierende Brezelkönig Egbert Schnieder in 5,80 Metern Höhe den Weg zum Schützen- und Brezelfest vom 2. bis zum 5. September. Am Aldi an der Hauptstraße wird zudem der Weg zum Festplatz am Josef-Terwellen-Platz ausgebessert.

Die Idee mit den lebensgroßen Wegweisern entstand auf einer Klausurtagung des sechsköpfigen Planungsteams „Brezelplakat“ zum Fest, berichtete Brezeldirektor Heiner Schenke. Und nein, der extra zum Brezelfest gebrannte Birnenschnaps habe dabei keine Rolle gespielt. „Plakate zum Fest sind eine Zwei-Plus-Lösung, aber wir wollten eine Eins.“

So entstand die Idee: Fragen wir doch mal den Brezelkönig, ob er als Hinweis-Schild für das Brezelfest zur Verfügung steht. Egbert „Ecki“ Schnieder machte den Spaß mit, ließ sich in Lebensgröße (1,98 Meter) von Fotograf Christian Schmieding ablichten und fungiert jetzt als Wegweiser zu Festwiese und Festzelt.

Steht der Mann auch gerade? Der Wegweiser am Haken wird ausgerichtet. Foto: Kai Süselbeck

Auf der Zufahrt aus Gladbeck ist er an der Rentforter Straße Höhe Brabecker Feld zu sehen, aus Richtung Dorsten am Kindergarten Ekel an der Münsterstraße, aus Richtung Feldhausen und Autobahnausfahrt am Dahlberg, aus Bottrop an der Bottroper Straße Höhe Beckedahl sowie über dem Kodi in der Dorfmitte.

Kirchhellen: Aufbau mit Hindernissen

Eine schnelle Nummer wie geplant wurde der Aufbau des ersten Wegweisers am Brabecker Feld nicht: Eine Stunde und vier Versuche brauchte das Aufbauteam mit Kran und Bodenbohrer, um die sieben Meter hohe Stange sicher im Boden zu verankern. Einmal machte der Bohrer schlapp, an zwei anderen Stellen stieß der Bohrer auf Steine. Vier Wochen wird das Konterfei des Brezelkönigs Besuchern den Weg zur Festwiese weisen.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Damit sind die Vorbereitungen der Brezelgesellschaft im Zeitplan, sagt Schenke. Offiziere, Adjutanten und Herolde haben in Korschenbroich ihre Kostüme anprobiert. Die berittenen Offiziere von Schützen- und Brezelgesellschaft haben seit April auf dem Reiterhof Rießing in Hünxe trainiert und Ende Juli ihren Pferdeführerschein beim Ländlichen Reit- und Fahrverein am Lohbraucksweg gemacht. Für den Umzug der rund 600 Brezelbrüder vor erwarteten 15.000 Besuchern entlang der etwa zehn Kilometer langen Strecke ist das Sicherheitskonzept längst gemacht.

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Auf Facebook hat die Brezelgesellschaft den Countdown zum Fest schon angezählt. Bei der dritten Brezelversammlung am Samstag, 12. August, auf dem Hof Rehring am Hoheheideweg wird der Ablauf noch einmal durchgesprochen, und dann geht es auch schon los mit dem Brezelabholen am Johann-Breuker-Platz am Donnerstag, 31. August, dem Schützenfest vom 2. bis 4. September und dem Brezelfest am Dienstag, 5. September.

Die Schützen laden zur Königsübung Die Schützengesellschaft lädt am Samstag, 5. August, ein zur „Königsübung“ auf dem Hof von Christian Janinhoff. Die Schützen treten an um 15.15 Uhr auf dem Josef-Terwellen-Platz und marschieren danach zum Grotenweg, wo sie gegen 16 Uhr erwartet werden. Um 18.15 Uhr treten die Schützen auf der Übungswiese zur Parade an, um 20.30 Uhr zum großen Zapfenstreich, gespielt von der Kirchhellener Blasmusik und dem Dorstener Spielmannszug Holsterhausen-Dorf.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop