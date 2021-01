Himmelslaterne landet nur knapp neben Bottroper Pferdestall

Bottrop / Gladbeck. Schreck am Neujahrstag. Andrea Herzer fand direkt an ihrem Pferdestall zwei Himmelslaternen. Da wurden Erinnerungen ans Krefelder Affenhaus wach.

Für Andrea Herzer war es ein echter Schock. Als die Gladbeckerin am Morgen des Neujahrstages zu ihrem Pferdestall in Bottrop-Grafenwald kam fand sie dort drei Himmelslaternen. Die waren wohl in der Nacht fliegen gelassen worden und kamen dann in unmittelbarer Nähre des Stalls herunter - zum Glück lief es glimpflich ab. Trotzdem: "Da fängt man noch nachträglich an zu zittern und malt sich aus, was alles hätte passieren können."

Denn was in so einem Fall passieren kann, das weiß man spätestens seit dem Brand des Krefelder Affenhauses. Auslöser des verheerenden Feuers in der Silvesternacht 2019/20 - eine Himmelslaterne. Sie landete auf dem Dach des Affenhauses im Krefelder Zoo. Das brannte komplett ab, rund 50 Tiere, darunter acht Menschenaffen starben in den Flammen. Daran habe sie sofort denken müssen, sagt Andrea Herzer.

Am Stall in Bottrop lagern auch Heu und Stroh

Denn auch in Grafenwald hätte es verheerende Folgen haben können. Eine der Himmelslaternen landete im Auslauf der Pferde, unmittelbar neben dem Stall. "Wir lagern hier auch Heu und Stroh, das hätte sofort gebrannt", schildert Andrea Herzer die Gefahr. Mindestens eines der sieben Tiere stand in der Nacht im Stall. Senior Lobo - mit 35 Jahren das älteste Pony der Stallgemeinschaft, verbringe dort immer die Nacht, berichtet Kerstin Bigge.

Eine weitere Himmelslaterne landete in einem Baum direkt über der Pferdekoppel. Insgesamt drei dieser Laternen hat Andrea Herzer auf dem Gelände rund um den Stall eingesammelt. Sie weisen teils Brandlöcher auf, sind angekokelt. Dort wo eine der Himmelslaternen im Auslauf landete entdeckte Andrea Herzer dann auch einen Brandfleck auf dem Boden. Zum Glück hatten sich die Flammen an der Stelle nicht weiter ausbreiten können.

Himmelslaternen sind in NRW schon seit 2009 verboten

Die Himmelslaternen, die Andrea Herzer aufgesammelt hat, sind alle drei beschriftet. Doch was genau darauf steht, ist nicht zu entziffern, ist möglicherweise auch in einer fremden Sprache geschrieben. Zunächst habe sie überlegt, Anzeige zu erstatten. Doch das würde wohl im Sande verlaufen, so ihre Einschätzung. Daher hat sie von diesem Schritt bisher abgesehen. In einer Facebook-Gruppe will Andrea Herzer erfahren haben, dass im Kirchhellener Bereich einige dieser Laternen aufgestiegen sind.

"Man weiß doch, was diese Laternen anrichten können", ärgert sich die Gladbeckerin über derartigen Leichtsinn. Außerdem seien sie doch verboten. Tatsächlich gilt in NRW bereits seit Juli 2009 die "Fluglaternenverordnung", die das Aufsteigen lassen von Himmelslaternen verbietet. Kaufen kann man sie dennoch. Im Internet etwa wird ein Hunderterpack für 40 Euro angeboten - dem Händlernamen nach kommen sie dann aus Großbritannien.

Stallgemeinschaft appelliert, auf Himmelslaternen zu verzichten

Die Stallgemeinschaft um Andrea Herzer, Erika Krebs und Kerstin Bigge jedenfalls appelliert dringend, auf solche Himmelslaternen zu verzichten und sich im Vorfeld Gedanken über die Risiken machen. Denn wenn tatsächlich etwas passiert, sind diejenigen in der Verantwortung, die die Laternen haben fliegen lassen.

Im Fall des Krefelder Affenhauses haben die drei Verursacherinnen Geldstrafen in Höhe von 1800, 3600 und 9000 akzeptiert. Der letzte Strafbefehl wurde Mitte Dezember akzeptiert. Die Verurteilung wegen fahrlässiger Brandstiftung ist damit rechtskräftig. Die Reste des Affenhauses wurden derweil abgerissen. Ein Neubau ist geplant.

