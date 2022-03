Hilfsaktion für die Ukraine: Bottroper sammeln Spenden

Die Spendenbereitschaft in Bottrop für die Ukraine ist groß. Eine großangelegte Aktion sammelt nun für einen Transport in ein Flüchtlingslager an der polnisch-ukrainischen Grenze.

Bottrop. In einer großangelegten Aktion sammelt die „BottsApp UG“ Spenden für ein Flüchtlingsdorf an der polnisch-ukrainischen Grenze. Das wird gebraucht.

„Die Spendenbereitschaft ist super“, sagt Nolin Wischermann von der „BottsApp UG“ und „dein.Bottrop“. Gemeinsam mit Marcel Mihelovic von der Taskforce Bottrop und vielen weiteren Helfern sammelt Wischermann unter dem Label „WIR helfen“ Spenden für die Flüchtlinge in der Ukraine. Schon wenige Stunden nach Veröffentlichung der Spendenaktion ist die Resonanz enorm. Es besteht ein direkter Kontakt zu einem Flüchtlingslager an der polnisch-ukrainischen Grenze, so dass sichergestellt ist, dass die richtigen Spenden am richtigen Ort ankommen.

„Wir wissen aus dem Flüchtlingslager, was aktuell gebraucht wird“, sagt Nolin Wischermann. Bis einschließlich kommende Woche Donnerstag werden die Spenden täglich von 10 bis 18 Uhr im ehemaligen Karstadt-Gebäude (Anfahrt über Poststraße 5-7) gesammelt – die Devello AG hat dafür Räume zur Verfügung gestellt.

Spendenaktion für die Ukraine: Bottroper Impfzentrum beteiligt sich

Auch das Bottroper Impfzentrum beteiligt sich an der Aktion. Ab Freitag können täglich außer Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr Spenden abgegeben werden. Am Freitag fahren die Initiatoren mit den Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze. Mit wie vielen Fahrzeugen, ist noch unklar, das hängt von der Menge der Spenden und den zur Verfügung stehenden Lastwagen ab.

Aktuell gebraucht werden:

Pampers

Trockennahrung

Tierfutter

Wundsalbe

Verbandsmaterial

Hygieneartikel

geladene Powerbänke zur Stromversorgung von Smartphones

Getränke

Decken

Flüssigwaschmittel

Taschenlampen

Batterien

warme Kleidung (in blaue Säcke verpackt)

Wer beim Sortieren der Spenden helfen will, soll einfach vorbeikommen und nicht den Kontakt über die sozialen Medien suchen – auf alle Anfragen zu antworten, sei derzeit zu zeitaufwendig, sagt Nolin Wischermann.

Ukraine-Konflikt: DRK bittet um Geld- statt Sachspenden

Unterdessen bittet das Deutsche Rote Kreuz Bottrop um Geldspenden für Ukrainerinnen und Ukrainer. „Geldspenden sind gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver: Ihr großer Vorteil ist, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden können. Damit lässt sich die humanitäre Hilfe gezielter an die jeweiligen Bedarfslagen vor Ort anpassen.“ Das Spendenkonto des DRK: IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Nothilfe Ukraine

