Blitzer-Standorte Hier wird in Bottrop in dieser Woche das Tempo kontrolliert

Bottrop. Die Stadt Bottrop gibt eine Übersicht über die Standorte ihrer Blitzer-Wagen. An diesen Straßen wird ab 9. November die Geschwindigkeit gemessen:

Über Tempokontrollen in Bottrop informiert die Stadtverwaltung. An folgenden Orten überprüft das Straßenverkehrsamt ab Montag, 9. November, bis Sonntag, 15. November, die Geschwindigkeit:

Aegidistraße, Alleestraße, Alter Postweg, Am Kämpchen und Batenbrockstraße. Dazu stehen Laser- und Radargeräte an der Beck-, Berg-, Böckenhoff-, Buchen- und Bügelstraße sowie am Birkenweg. Auf ihren Tacho achten sollten Autofahrer auch in der Eichendorff-, Eichen-, Essener Straße und der Feldhausener Straße sowie in der Fischedick-, der Gilde- und der Gladbecker Straße.

Auf der Liste des Amts sind darüber hinaus die Hafen-, Heide-, Horster, Johannes- und Josef-Albers-Straße sowie die Straßen Im Fuhlenbrock, Im Gewerbepark, Industriestraße, Lindhorststraße, Osterfelder Straße und Ostring. Städtische Mitarbeiterinnen kontrollieren auch an der Park-, der Paß-, der Rheinstahl-, Roon- und Welheimer Straße. Dazu stehen Blitzer am Westring.

Grundsätzlich muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen gerechnet werden.