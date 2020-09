Blitzer-Standorte Hier wird in Bottrop in dieser Woche das Tempo kontrolliert

Bottrop. Die Stadt Bottrop teilt die Standorte ihrer Blitzerwagen mit. Hier ist die Übersicht über die Straßen, an denen die Geschwindigkeit gemessen wird

In der Woche vom 28. September bis zum 5. Oktober kontrolliert die Stadt Bottrop das Tempo an folgenden Standorten:

Aegidistraße, Agnes-Miegel-Straße, Alleestraße, Alter Postweg, Am Kämpchen, Am Lamperfeld, An der Sandgrube und Armelerstraße. Radarwagen oder Laserstative stehen zudem an der Batenbrock-, der Beck-, der Essener, Feldhausener und der Friedenstraße. Geblitzt wird auch an der Fröbelstraße, Gartenstraße, Gladbecker Straße, Haßlacherstraße, Heidestraße, Hiesfelder Straße sowie an der Horsthof- und der Horster Straße.

Besonders aufs Tempo achten sollten Autofahrer an Im Fuhlenbrock, Im Gewerbepark, In der Welheimer Mark, Johannesstraße und an der Josef-Albers-Straße. Betroffen sind noch die Kirchhellener Straße, der Kirchhellener Ring sowie Lindhorststraße, Lippweg, Osterfelder Straße, Ostring, Parkstraße, Paßstraße und Roonstraße.

Kontrollen an der Scharnhölzstraße

Die Liste der Stadt endet mit der Ankündigung von Kontrollen an der Scharnhölzstraße sowie am Sensenfeld, dem Südring, der Vonderbergstraße, Welheimer Straße und am Westring.

Grundsätzlich muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden.