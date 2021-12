Hier werden in Bottrop Weihnachtsbäume verkauft

Eingenetzt und gut verpackt warten die Weihnachtsbäume an vielen Stellen in Bottrop noch auf die Kunden, die sie mit nach Hause nehmen

Bottrop. Zu den Vorbereitungen aufs Fest gehört der Baumkauf. Angebote in Bottrop gibt es viele – für den guten Zweck, kommerziell, und zum Selbschlagen.

Damit diese Zeilen am Heiligabend auch wirklich gefühlvoll im Wohnzimmer erklingen können, braucht es zunächst erst einmal den Baum. Den zu kaufen, da gibt es die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Heiligabend auf die Schnelle irgendwo den letzten noch verfügbaren Weihnachtsbaum einsacken? Aussehen womöglich egal? Oder doch lieber frühzeitig und in Ruhe den passenden Baum aussuchen, der dann Heiligabend besungen wird? Das ist möglicherweise eine Typfrage.

Aber all diejenigen, die lieber ohne Hast aussuchen, werden nun schon an vielen Stellen in der Stadt fündig. Es gibt zahlreiche Händler, die Christbäume anbieten, darunter auch viele Gruppen und Institutionen, die ihre Weihnachtsbäume für den guten Zweck verkaufen. Sogar ein Angebot zum Selberschlagen gibt es in Bottrop. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Weihnachtsbäume in Bottrop: Verkauf für den guten Zweck

Schon seit dem ersten Adventssamstag bieten die Pfadfinder vom Stamm Herz Jesu – St. Barbara ihre Weihnachtsbäume an. Und auch an den kommenden Samstagen verkaufen die Pfadfinder auf dem Kirchplatz der Herz Jesu-Kirche an der Brauerstraße ihre Bäume. Immer von 9 bis 14 Uhr sind sie dort anzutreffen. Im Angebot haben sie Nordmanntannen aus dem Sauerland. An den nächsten beiden Verkaufstagen bieten die Pfadfinder zusätzlich einen kostenlosen Lieferdienst an. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Jugendarbeit des Stammes zugute.

Lediglich an einem Tag verkauft der Förderverein von St. Suitbert in Vonderort seine Bäume. In diesem Jahr findet der Verkauf am Samstag, 11. Dezember statt. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr verwandelt sich der Kirchplatz am Freitagshof in Vonderort in einen Verkaufsplatz. Der Erlös fließt in die Kasse des Fördervereins, dessen Ziel es ist, das Gemeindeleben rund um St. Suitbert zu fördern und aufrecht zu erhalten. Zuletzt habe man etwa einen großen Beitrag für den Bau der neuen Orgel geleistet, erzählt Beate Feldges. Nun gehe es unter anderem auch darum, sich an den laufenden Kosten zu beteiligen.

Schon seit vielen Jahren verkauft auch die OT Batenbrock Weihnachtsbäume. Der Startschuss an der Beckstraße 139 fällt am Freitag, 10. Dezember. Die weiteren Verkaufstage sind am 11. und 12. sowie am 17., 18. und 19. Dezember. Der Verkauf ist geöffnet freitags von 15 bis 19, samstags von 10 bis 17 und am ersten Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr. Am letzten Verkaufstag ist bereits um 15 Uhr Schluss. Der Erlös des Verkaufs in Batenbrock wird aufgeteilt. Ein Teil fließt in die Kinder und Jugendarbeit der Offenen Tür, der andere Teil geht an das Kinderdorf Bottrop in Gambia. Auch diese Zusammenarbeit hat lange Tradition.

Auf dem kalten Eigen verkaufen die Pfadfinder vom Stamm St. Pius - Philippo Neri. Am 12., 18 und 19. Dezember bieten die Pfadfinder ihre Bäume in der Zeit von 10 bis 16 Uhr an der Kirchhellener Straße 297 – ehemals Wassmuth – an. Auch hier wird der Erlös aufgeteilt. Zum einen profitiert die Jugendarbeit des Stammes selbst, ein Teil geht aber auch an den Verein Bachalal, der seit einem guten Vierteljahrhundert Projekte in Guatemala unterstützt. Gegen eine Spende biete man auch einen Lieferdienst an, erklärt die Stammesvorsitzende Tabea Holtbernd.

Bäume zum Selberschlagen

Tatsächlich kann man auch in Bottrop seinen Weihnachtsbaum selberschlagen. Markus Kaufmann vom gleichnamigen Hof in Grafenwald, Lehmschlenke 43, bietet das an. An den drei anstehenden Adventswochenenden bietet den Kunden an, die Nordmanntannen aus seiner Schonung zu holen. geöffnet ist freitags von 14 bis 17, sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Das Angebot werde seit Jahren gut angenommen, Kunden kämen aus der gesamten Region, um sich hier den Baum auszusuchen und selbst zu schlagen. „Viele machen da sogar ihr eigenes Event raus“, hat Kaufmann beobachtet. Werkzeug muss man übrigens nicht mitbringen, Handsägen werden vor Ort verliehen. Wer nur aussuchen, selbst aber nicht sägen möchte, der kann sägen lassen. In diesen Fällen greift der Helfer mit der Elektrokettensäge ein. Mehr Infos: www.galabau-kaufmann.de

Kommerzielle Anbieter

Auch der Blumenhof Wilms in Kirchhellenhat Weihnachtsbäume im Angebot. Zu den regulären Öffnungszeiten, montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 16 Uhr gibt es hier an der Bottroper Straße 50 Nordmanntannen für die Weihnachtstage.

In Grafenwald bietet dasGartencenter Hoeren Weihnachtsbäume an. Die Kunden hier haben die Auswahl zwischen Nordmann- und Nobilistannen. Wer seinen Baum nach den Feiertagen im Garten auspflanzen möchte, wird hier auch fündig, es werden auch Bäume mit Wurzel angeboten. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Auch der Baumarkt Toom an der Ruhrölstraße in der Boy verkauft Weihnachtsbäume. Die Baumarktkette wirbt unter anderem mit Fußballweltmeister Bastian Schweinsteiger für fair gehandelte Nordmanntannen. Der Markt in Bottrop ist Montag bis Donnerstag von 7 bis 20 Uhr, Freitag von 7 bis 22 Uhr und Samstag ebenfalls von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Zudem gibt es zwei Weihnachtsmarktverkaufsstände in Bottrop. Sowohl auf dem Eckgrundstück am Plankenschemm als auch an der Einmündung Am Vöingholz wird ein Weihnachtsbaumverkauf beworben. Die Stände sind eingezäunt und gesichert, wer die Bäume dort anbietet und zu welchen Zeiten geöffnet ist, war jedoch beim Besuch vor Ort nicht erkennbar.

Nichtsdestotrotz gibt es in Bottrop zahlreiche Anbieter, die dafür sorgen, dass Heiligabend auch jeder, der möchte, einen Christbaum besingen kann – Oh Tannenbaum.

Stabile Preise und Hinweise Der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V. (BWS) und der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (VNWB), in dem die viele Weihnachtsbaumproduzenten organisiert sind, haben bereits im Oktober für dieses Jahr beim Weihnachtsbaum stabile Preise prognostiziert. Sie gehen von Meterpreisen von 21 bis 27 Euro bei Nordmanntannen und 16 bis 21 Euro bei Blaufichten aus. Allerdings dürften viele Bottroper Anbieter noch unterhalb dieser Preise liegen. Sollten in der Übersicht über Christbaum-Anbieter in Bottrop noch Anbieter fehlen, sind wir für Hinweise dankbar, unter: redaktion.bottrop@waz.de.

