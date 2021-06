Hier gibt’s Ferien-Mitmachangebote für Bottroper Familien

Bottrop. In verschiedenen Stadtteilen wird in den Ferienwochen das Café Knirps der KEFB öffnen. Außerdem sind zwei Rallyes für Familien geplant.

In den Sommerferien öffnet das Café Knirps der KEFB (Katholische Erwachsenen- und Familienbildung) an vier verschiedenen Familienorten. Hier können Kinder spielen und neue Freundschaften schließen. Eltern können sich austauschen und andere Familien kennen lernen. Kreativ- und Bewegungsangebote machen Lust aufs Mitmachen. Die Angebote finden, soweit möglich, im Freien statt.

Landesprojekt fördert das Ferienangebot in Bottrop

Hier sind die Familienorte und die Termine: Familienort Hochstraße (Caritas), Hochstraße 17, mittwochs 9.30 bis 12.30 Uhr am 28. Juli, 4. und 11. August. Familienort Wilhelm-Tenhagen-Straße (Diakonie), Kraneburgstraße 50, montags 9.30 bis 12.30 Uhr am 5., 12. und 19. Juli. Familienort Unterberg (SkF), Unterberg 11 b, mittwochs 9.30 bis 12.30 Uhr am 7., 14. und 21. Juli. Familienort Bügelstraße (Awo), Bügelstraße 25, donnerstags 10 bis 13 Uhr am 8., 15., 22. und 29. Juli sowie am 5. und 12. August. Gefördert werden die Angebote durch das Landesprojekt „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ und die Stadt Bottrop.

Familien-Rallye rund und um den Tetraeder Bottrop

In Kooperation mit den Familienorten laden die KjG in Bottrop und die Pfadfinder vom DPSG-Stamm St. Peter Familien außerdem zu zwei Rallyes ein. Die ganzen Sommerferien über gibt es eine Rallye rund um den Tetraeder. Mithilfe der kostenlosen App Actionbound können Eltern und Kinder gemeinsam Aufgaben und Fragen lösen (https://actionbound.com/bound/stadtrallyetetraeder). Eine weitere Rallye für Familien gibt es am 25. Juli von 12 bis 18 Uhr im Batenbrockpark (ohne Anmeldung).

Infos: KEFB, 02041 70623-0 oder bottrop@kefb.info

