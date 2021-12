Herzlose Besitzer setzen ihre Kaninchen in Bottrop aus

Bottrop. An zwei Orten in Bottrop sind zurückgelassene Kaninchen gefunden worden. Die Tierfreunde sind entsetzt, im Tierheim kümmern sie sich nun.

Die Weihnachtswoche – für zwei Kaninchen in Bottrop war es eine schlimme Zeit. Herzlose Besitzer haben die Tiere einfach ausgesetzt. Ein Tier fanden Spaziergänger in seinem Käfig am Tetraeder, das andere steckte in einem Rucksack, der vor dem Hauptbahnhof stand.

Bonnie – so der Name des Tieres, das am Tetraeder gefunden wurde. Einer Spaziergängerin war der Käfig des Langhaarkaninchens aufgefallen. Im Inneren waren einige Utensilien und in einer Ecke zusammengekauert saß das Tier. Ein großer blauer Müllsack enthielt weiteres Zubehör wie edel aussehende Futternäpfe und Markenfutter.

Das Langhaarkaninchen Bonnie wurde am Tetraeder in Bottrop ausgesetzt. Foto: Tierheim Bottrop

Aufmerksamer Passant entdecken das Tier im Rucksack vor dem Bottroper Bahnhof

Das Tier selbst, die ausgefallenen Näpfe und das Futter – für die Tierheim-Crew macht es den Eindruck eines „exklusiven Modeartikels“, der wie ein ausgedientes Kleidungsstück abgelegt wurde. Zudem sei es sehr ungepflegt gewesen. Dazu fanden die Tierheimmitarbeiter einen Brief, in dem stand der Name des Kaninchens, dazu der Hinweis, dass es geimpft sei.

Nur wenige Tage später dann der zweite Fund vor dem Hauptbahnhof. Einem aufmerksamen Passanten war der Rucksack aufgefallen und er fand darin das vollkommen verängstigte Kaninchen, das in einer der bisher kältesten Nächte des Jahre ausgesetzt worden war. In einer Seitentasche steckte etwas Futter. Nach einem panischen Fluchtversuch konnte das verkühlte Tierchen gesichert und den Tierschützern vom Tierheim übergeben werden.

Im Bottroper Tierheim werden die Kaninchen nun erst einmal aufgepäppelt

Dort werden die beiden Tiere nun erst einmal aufgepäppelt und untersucht. „Wir schauen uns den Allgemeinzustand der beiden an, prüfen auch, ob möglicherweise eines trächtig ist“, sagt Silke Hankamer vom Vorstand der Tierfreunde. Außerdem würden beide Tiere noch geimpft. Der einfache Hinweis auf dem Zettel reiche da nicht aus. Erst wenn das alles erledigt ist, suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause für Bonnie und ihren noch namenlosen Artgenossen.

Einem der Tiere lag ein Brief bei. Foto: Tierfreunde Bottrop

Zum Glück, so Silke Hankamer, seien die beiden Kaninchen die einzigen Tiere, die in den letzten Tagen auf diese Weise ins Tierheim gekommen seien.

