Dieses Kaninchen wurde zwischen Glascontainern und Büschen in einer Box entdeckt. Das Bottroper Tierheim möchte das Tier gerne vermitteln.

Tier in Not

Tier in Not Herzlos ausgesetzt: Kaninchen landet im Tierheim Bottrop

Bottrop. Das Tierheim Bottrop hat ein Stallkaninchen aufgenommen, dass in einer Box ausgesetzt wurde. Das Tier würde sich über neue Besitzer freuen.

Eine aufmerksame Tierfreundin hat in Bottrop-Vonderort zwischen Glascontainern und Büschen eine Box entdeckt, in der sich ein männliches, unkastriertes Stallkaninchen befand.

Allem Anschein nach ist dieses Tier ausgesetzt worden. Die Finderin brachte das Kaninchen zum Tierheim. In den nächsten Tagen werden die Tierfreunde Bottrop das Kaninchen kastrieren lassen und hoffen, dass es danach bald ein neues Zuhause bei Kaninchenfreunden findet.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen.

Mehr Informationen auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop