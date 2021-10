Herrenmode: Nach 37 Jahren schließt Fashion Partner Bottrop

Bottrop. Familie Neerfeld führt seit 1984 den Modeladen für Männer in Bottrop-Mitte. Jetzt bleibt nur noch der Räumungsverkauf. Das sind die Gründe.

Schon bald ist die Bottroper Innenstadt um einen alt eingesessenen, inhabergeführten Modeladen ärmer: Der Herrenausstatter Fashion Partner an der Gladbecker Straße schließt Ende des Monats für immer seine Ladentür. In den vergangenen 37 Jahren wurden hier Männer aus Bottrop, der Region, ja sogar aus England fündig. Darunter viele Stammkunden, die Andrea Neerfeld nicht zuletzt über die schwierigen Corona-Monate halfen. Dass die 59-Jährige jetzt einen Schlussstrich zieht, hat daher auch keine wirtschaftlichen Gründe.

„Leider zwingen mich die Umstände in meinem familiären Umfeld, mich aus der Selbstständigkeit zurückzuziehen und mein Geschäft zu schließen“, erklärt die Händlerin. „Auch wenn die letzten zwei Jahre mich vor große Herausforderungen gestellt haben, habe ich immer auf meine Kunden vertraut und diese Entscheidung auch nie bereut. Herzlichen Dank hier an dieser Stelle für die Kundentreue. Trotzdem muss ich nun andere Prioritäten setzen“, ergänzt Andrea Neerfeld, die nach dem Tod ihres Vaters Manfred im Frühjahr 2020 die Inhaberschaft übernahm. Zuvor habe sie das Geschäft aber schon lange alleine geführt.

Freizeithemden, Jacken, Sakkos oder Anzüge – eben „Mode für Männer“ bietet das Geschäft Fashion Partner in Bottrop. Allerdings nur noch bis Ende des Monats, der Räumungsverkauf hat begonnen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Familie Neerfeld eröffnete den Modeladen für Männer in Bottrop im Jahr 1984

Ihre Eltern Margret und Manfred Neerfeld hatten den Modeladen für Männer im März 1984 an der Gladbecker Straße 12 eröffnet. Als Tochter half sie mit, absolvierte aber zunächst eine Ausbildung zur Europa-Sekretärin mit IHK-Abschluss. Zwei, drei Jahre habe sie in dem Beruf auch gearbeitet, befand dann aber: Ein Bürojob ist nicht das richtige für sie. Sie machte sich selbstständig, indem sie zur Winterzeit in einer dann pausierenden Eisdiele Textilien verkaufte.

Schließlich stieg Andrea Neerfeld mit voller Kraft ins Familiengeschäft ein, strukturierte einiges um, modernisierte, hielt der wachsenden Online-Konkurrenz ihre Beratungsqualitäten entgegen. Mit Erfolg. Von den direkten Nachbarn hat Familie Neerfeld am längsten durchgehalten: Der ehemaligen Taschenladen Brinkmann auf der einen Seite hat längst einen neuen Besitzer, Claudia Schuhmoden auf der anderen ist bereits geschlossen.

Bottroper Händlerin: Gladbecker Straße wurde aufgewertet

Engagiert hat sie sich auch in der Interessengemeinschaft Gladbecker Straße. „Ich fand die Innenstadtentwicklung Hammer“, sagt Andrea Neerfeld, die in Oberhausen wohnt. „Die Gladbecker Straße wurde so aufgewertet, durch den Feierabendmarkt und die Events auf der Gastromeile.“ Vieles sei da dem Einsatz von Dirk Helmke zu verdanken, findet die Händlerin. Sie jedenfalls habe profitiert vom Freizeitverhalten der Bottroper in diesem Bereich. „Ich kenne teilweise Leute aus Düsseldorf, die sich gerne hier auf der Gastromeile aufgehalten haben.“ Man sei auf einem guten Weg gewesen – „dann kam Corona“.

Die weitere Entwicklung wird Andrea Neerfeld nun nicht mehr begleiten – aber vermissen wird sie ihre Kunden ganz bestimmt.

Alles muss raus „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ verkünden weiß-rote Aufkleber an den Schaufensterscheiben von Fashion Partner. Die Ware muss bis Ende des Monats raus, und daher erwarten die Kunden im ganzen Sortiment starke Rabatte, sagt Andrea Neerfeld. Am Freitag, 29. Oktober, nimmt sie noch einmal an der Aktion „Heimat shoppen by night“ teil, dann ist der Modeladen für Männer bis 21.30 Uhr geöffnet. Je nach Warenbestand wird spätestens am 30. Oktober der Geschäftsbetrieb eingestellt.

