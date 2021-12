Herner in Bottrop überfallen und ausgeraubt: Zeugen gesucht

Nach einem Überfall auf einen jungen Mann aus Herne in Bottrop sucht die Polizei nun Zeugen.

Bottrop. Ein Mann aus Herne ist am Bahnhof Bottrop in seinem Pkw angegriffen und beraubt worden. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht zwei Täter.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die am Samstagnachmittag einen Herner (26) am Bottroper Bahnhof überfallen und verletzt haben.

Der junge Mann wartete demnach gegen 16.40 Uhr in seinem Auto an der Straße Am Hauptbahnhof, er wollte einen Bekannten abholen. Nach seinen Angaben seien plötzlich die beiden Unbekannten aufgetaucht, hätten die Fahrer- und Beifahrertür aufgerissen und ihn geschlagen. Außerdem sollen sie gegen sein Auto getreten haben. Schließlich raubten sie dem 26-Jährigen eine größere Summe Bargeld und flüchteten.

Herner Raubopfer kann die beiden Verdächtigen beschreiben

Die beiden Tatverdächtigen werden so beschrieben: Der eine ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, er war bekleidet mit einer hellen Jacke. Der andere misst circa 1,90 Meter, trug einen Vollbart und war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer blauen Jeanshose.

Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, die Tatverdächtigen näher beschreiben können oder gesehen haben, wohin die Männer geflüchtet sind. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 0800/2361 111.

