Herbstferien in Kirchhellen: Hier gibt es noch freie Plätze

Bottrop-Kirchhellen. Bei drei Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche in Kirchhellen gibt es noch freie Plätze. Eine Übersicht über die Ferienaktionen.

Das Jugendamt, das Kinder- und Jugendhaus „F!“ und das Jugendkloster melden zu Beginn der Herbstferien noch freie Plätze für ihre Ferienaktionen. Ein Überblick.

„Das F1“ (Hackfurthstraße 62: Das Kinder- und Jugendhaus startet mit der „Neonparty“ in die Ferien. Die alkoholfreie Party für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren findet statt am Freitag, 29. September, von 18 bis 22 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Der Eintritt kostet 2 Euro.

In der Ausflugswoche hat das „F!“ noch Plätze frei für die Fahrt am Dienstag, 10. Oktober, von 9 bis 15 Uhr zum Gasometer Oberhausen mit der Ausstellung ,Das zerbrechliche Paradies‘‘. Auf zahlreichen Bildern wird sowohl die Artenvielfalt des Planeten als auch die Folgen des menschlichen Handelns sichtbar gemacht. Treffpunkt um 9 Uhr am „F!“, Kosten 5 Euro inklusive Mittagessen.

Freie Plätze gibt es auch noch im Social-Media-Workshop beim „Salon 5“ in der Bottroper Innenstadt, dem Sitz der Jugendredaktion von „Correctiv“. Die Teilnehmer erfahren zum Beispiel, wie ein Green-Screen funktioniert oder wie sie das perfekte TikTok-Video hinkriegten. Veranstaltungszeitraum: 9-15 Uhr Kosten: 5 Euro (inklusive Mittagessen) Die Anmeldungen laufen alle über die Webseite www.falkenzeit.de.

Jugendkloster (Hauptstraße 90): Das Team vom Jugend-Kloster bietet folgende Angebote für Kinder und Jugendliche in den Herbstferien an, zu allen Angeboten gibt es noch freie Plätze. Buchbar unter www.jugend-kloster.de/anmeldungen:

Montag, 2. Oktober: Workshoptag von 9 bis 17, Basteln für uns und andere! 12 Euro pro Person. Mittwoch bis Freitag, 4 bis 6. Oktober Herbstferien am Jugend-Kloster, 9 bis 17 Uhr, 45 Euro inklusive warmes Mittagessen.

Montag bis Freitag, 9. bis 13. Oktober, Herbstferien am Jugend-Kloster, 2. Woche, 9 bis 17 Uhr, 75 Euro inklusive warmes Mittagessen.

Jugendamt: Beim „Hello world Festival“ von Dienstag, 10. bis Samstag, 14. Oktober, täglich von 10 bis 16 Uhr am Vestischen Gymnasium (Schulstraße 25), dreht sich alles rund um Technik, Robotik, Gaming und Programmieren. Das Ferienprogramm richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Die Teilnahme samt Verpflegung ist kostenlos.

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Die Teilnehmenden können am ersten Tag auswählen, an welchem Technik-Projekt sie arbeiten möchten. Die einzelnen Workshops werden von technikaffinen Teamerinnen und Teamern der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW geleitet. Auch die Bewegung wird nicht zu kurz kommen. In den Pausen sorgen Spiel- und Sportmöglichkeiten auf dem Schulhof für Abwechslung. Am Samstag, 14. Oktober findet der „Funday“ statt, bei dem alle Projekte der Öffentlichkeit vorgestellt werden und getestet werden können. Das „Hello world Festival“ wird vom Kulturamt, dem Referat Migration und dem Jugendamt in Kooperation mit der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW veranstaltet.

Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich unter: www.bottrop.de/hello-world, telefonisch oder per E-Mail bei den städtischen Mitarbeiterinnen Dana Lammers, 02041/704169, und Nina Heithausen, 02041/704218, E-Mail: junge.angebotebottrop.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop