Herbstferien in Bottrop: Gratis-Freizeitangebote für Kinder

Bottrop. Die Stadt Bottrop bietet Kindern und Jugendlichen ein kostenloses Freizeitprogramm für die Herbstferien an. Diese Aktivitäten sind dabei.

Für die kommenden Herbstferien hat die offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Bottrop erneut kostenlose Ferienangebote für Kinder und Jugendliche organisiert, für die man sich aktuell anmelden kann. Das ist das Programm:

4. Oktober, 10 bis 13 Uhr: Kletter-Workshop für Elf- bis 17-Jährige in der Kletterarena 79 am Südring. Das Programm besteht aus einer Einführung in das Sichern und dem Klettern mit selbst gewählter Schwierigkeit unter Anleitung von ausgebildeten Trainern. 10 bis 13 Uhr.

5. Oktober, 17 bis 19 Uhr: Badminton für Zehn- bis 17-Jährige in der Sporthalle an der Berufsschule. Geleitet wird das Ferienangebot von einem Vereinstrainer der Bottroper Badminton-Gemeinschaft. 17 bis 19 Uhr. Das gleiche Angebot findet einen Tag später, am Donnerstag, 6. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle an der Loewenfeldstraße in Kirchhellen statt.

6. Oktober, 12 bis 16 Uhr: Selbstverteidigungsworkshop für Neun- bis 13-Jährige in der Sporthalle an der Beckstraße. Übungsleiter des Selbstverteidigungsvereins Bottrop vermitteln die Grundlagen der reinen Selbstverteidigung in Gefahrensituationen. Zugleich werden Verhalten und Kommunikation in Gefahrensituationen trainiert.

7. Oktober, 10 bis 14 Uhr: Schach für Zehn- bis 17-Jährige im Gemeindehaus der Liebfrauengemeinde an der Buchenstraße. Der Schachverein Bottrop 21 ist mit erfahrenen Schachspielern vor Ort und vermittelt altersgerecht erste Grundlagen.

10. Oktober, 11 bis 16 Uhr: Billard-Workshop für Elf- bis 17-Jährige im Billardleistungszentrum des BC Weywiesen 24/09. Vereinstrainer zeigen dort erste Grundlagen und Techniken, zudem wird ein kleines Turnier gespielt.

11. und 12. Oktober, jeweils 10 bis 15 Uhr: Mädchenfußball-Camp für Elf- bis 17-Jährige auf der Sportanlage in Grafenwald am Sensenfeld. Die Fußballabteilung des VfL Grafenwald bietet verschiedene Stationen, an denen Passen, Dribbeln, Torschuss und Koordination trainiert werden.

15. Oktober, 10 bis 15 Uhr: Baseball für Zehn- bis 14-Jährige auf dem Sportplatz Vonderort. Das Baseballteam der Bottrop Blackjacks bietet einen Workshop ein. An verschiedenen Stationen können die Teilnehmenden das zielgenaue Werfen, Fangen mit Handschuh und das Schlagen ausprobieren.

Bottroper Ferienprogramm: Kostenlose Verpflegung und Spielmaterial

Alle Ferienangebote eignen sich für Anfängerinnen und Anfänger. Das benötigte Sportmaterial wird bei allen Angeboten kostenlos zur Verfügung gestellt, zudem ist für kostenlose Verpflegung gesorgt. Finanziert werden die Ferienangebote durch Fördermittel aus dem Bund-Länderprogramm „Aufholen nach Corona“.

Anmeldung und weitere Informationen bei Nina Heithausen, 02041 70-3654, junge.angebote@bottrop.de. Weitere Infos im Ferienkalender unter www.bottrop.de/junge-angebote.

