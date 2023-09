Herbstferien Bottrop: Hier werden Kinder und Teenager aktiv

In Bottrop gibt es für Kinder und Jugendliche verschiedene Angebote in den Herbstferien. Die meisten sind kostenlos.

Bottrop. Kochen, die Natur entdecken, für Halloween basteln, Roboter entwickeln – für junge Bottroper gibt es viele, oft kostenlose Angebote. Alle Infos:

Garantiert keine Langeweile haben müssen Bottroper Kinder und Jugendliche in den Herbstferien. In allen Stadtteilen gibt es offene Angebote, Projekte oder Workshops zu unterschiedlichsten Themen. Dabei werden verschiedene Altersstufen in den Blick genommen.

Ab 6 Jahren

Eine Entdeckerwoche startet die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet in Kooperation mit der Stadt Bottrop vom 9. bis zum 13. Oktober im Natur- und Erlebnispark Welheim. Mitmachen können Kinder im Alter von 6 bis zehn Jahren an nur einem Tag oder gleich die ganze Woche (jeweils von 9 bis 12 Uhr). Montag wird die Obstwiese erkundet, Dienstag die Route des Regenwassers, Mittwoch der Altbaumbestand, Donnerstag die Wiese und Freitag der Teich. Treffpunkt ist der Haupteingang, Höhe Gungstraße 80. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung allerdings erforderlich. Kontakt: Katrin.schneider@bswr.de, 0208 4686090.

Gruselig wird es im Jugendkombihaus an der Ruhrölstraße 3: Dort bietet das Jugendamt von Mittwoch bis Freitag, 4. bis 6. Oktober, jeweils von 9.30 Uhr bis 16 Uhr einen Halloween-Workshop an. Geplant sind Bastel-, Kreativ- und Bewegungsangebote rund ums Thema Halloween für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Mittagessen und Getränke sind in der Teilnahmegebühr enthalten (8 Euro). Fragen zu freien Plätzen und zur Anmeldung beantwortet Nina Klaus, nina.klaus@bottrop.de, 02041 703674.

Im Spielraum (Prosperstraße 71) gibt es in beiden Ferienwochen ein offenes Angebot, und zwar jeweils von 10 bis 16 Uhr. Die Jungen und Mädchen können mitbestimmen, was gespielt und gebastelt wird. Info: Nina Klaus, 02041703674.

Einfach vorbeikommen ist das Motto beim bunten Herbstprogramm in der KoT St. Antonius, In der Welheimer Mark 37. Das findet in der ersten Ferienwoche vom 2. bis zum 6. Oktober statt, und zwar jeweils von 12 bis 15 Uhr. Info: kijutreff.bottrop@gmail.com

Beim Glück-Auf-Pavillon auf dem Hof der ehemaligen Albrecht-Dürer-Schule handelt es sich um einen inklusiven Treff für Menschen mit und ohne Behinderung. Zum Herbstferienprogramm gehören eine Kreativwerkstatt (Donnerstag, 5. Oktober, 16.30 bis 18.30 Uhr) und ein Mario-Party-Abend (Dienstag, 10. Oktober, 16.30 bis 19 Uhr). Infos: Hannah Oppenberg, 02041 703825.

Auf dem BDKJ-Abenteuerspielplatz (Am Abenteuerspielplatz 1) wird das Thema Wind in den Mittelpunkt gerückt. Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren können dazu basteln: am Mittwoch, 4. Oktober, Papierflieger; am Donnerstag und Freitag, 5./6. Oktober, Drachen; am Samstag, 7. Oktober, Fallschirmmännchen und am Dienstag, 10. Oktober, Windspiele (jeweils 13 bis 17 Uhr; kostenfrei). Ein Kartoffelfeuer findet zum Ausklang der Ferien am Samstag, 14. Oktober, von 15 bis 18 Uhr statt.

Außerdem wird von dem Abenteuerspielplatz aus ein Ausflug in die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen gestartet: Am Mittwoch, 11. Oktober, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, die Kinder sollten ihr Schokoticket mitbringen. Ohne Anmeldung geht es nicht! Info/Anmeldung: Margarete Haseke, 02041 7094810, abenteuerspielplatz@bdkj-bottrop.de

Ab 10 Jahren

Erst zusammen kochen, dann schlemmen: Das können Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren in der ersten Herbstferienwoche (2. bis 6. Oktober) in der OT Batenbrock an der Beckstraße 139. In der Koch-Woche werden kleine Gerichte zubereitet, die leicht zu Hause nachgekocht werden können. Los geht es jeweils ab 13 Uhr, gegen 18.30 Uhr sollen alle Leckereien aufgeputzt sein. Am Feiertag (3. Oktober) pausiert das Angebot. Die Teilnahme kostet nichts. Infos und Anmeldung: petra.emde@ev-kirche-bottrop.de, 02041 317038.

Ab 12 Jahren

In Kirchhellen am Vestischen Gymnasium an der Schulstraße 25 steigt von Dienstag bis Samstag, 10. bis 14. Oktober, das Hello World Festival. Dort geht es jeweils von 10 bis 16 Uhr um Themen wie Gaming, Virtual Reality, Robotik oder App-Design. Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren können an einem Projekt ihrer Wahl arbeiten. Vorkenntnisse werden nicht erwartet. Am letzten Tag, dem Fun-Day, können Freunde und Familie vorbeikommen und die Projekte bestaunen.

Für Verpflegung ist gesorgt. Dank finanzieller Unterstützung des Familien-Ministeriums NRW ist die Teilnahme kostenlos. Infos: Dana Lammers, 02041 704169. Die Anmeldung erfolgt über diesen Link: https://beteiligung.nrw.de/portal/bottrop/beteiligung/themen/1004042

On Tour

Das Spielmobil „Rollmobs“ macht am Mittwoch und Donnerstag, 4./5. Oktober, auf dem Hof der ehemaligen Josefschule an der Mühlenstraße 16 Station. Dort findet dann ein Generationentreffen statt, an dem auch Seniorinnen und Senioren aus dem DRK-Haus Rottmannsmühle und der Kinderschutzbund beteiligt sind.

Von Dienstag bis Donnerstag, 10. bis 12. Oktober, steuert das Spielmobil den Batenbrock-Park an (jeweils 10 bis 16 Uhr).

