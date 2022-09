Woche der Wiederbelebung Helfer in Bottrop zeigen, wie man Menschen wiederbelebt

Bottrop. Die „Woche der Wiederbelebung“ will Hemmschwellen abbauen und zeigen, dass jeder beim Herzstillstand helfen kann. Aktion in der Bottroper City.

Noch die ganze Woche lang zeigen Helfer auf dem Kirchplatz in der Bottroper City, wie man Leben rettet. Zur Woche der Wiederbelebung bis zum 23. September hat die Stadt Bottrop einen Stand auf dem zentralen Platz in der Innenstadt aufgebaut. Unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ können Interessierte dort täglich von jeweils 11 bis 15 Uhr erfahren und ausprobieren, was bei einem plötzlichen Herzstillstand zu tun ist.

Dr. Michael Nosch (ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes), Michael Thomas (stellv. ÄLRD) und Frank Lindemans (Sachgebietsleiter Rettungsdienst) stellen Oberbürgermeister Bernd Tischler und Stadtkämmerer Jochen Brunnhofer das Programm zur Woche der Wiederbelebung vor. Foto: Stadt Bottrop

Denn: Reanimation ist einfach. Jeder kann ein Leben retten! Die lebensrettende Devise lautet „Prüfen. Rufen. Drücken!“ Prüfen, ob die Person noch atmet und unter der europaweit gültigen Notrufnummer 112 den Rettungsdienst rufen. Dann fest 100 mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbs drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft. „Man kann nur eins falsch machen, nichts machen“, erklärt Dr. Michael Nosch Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin am Marienhospital Bottrop und ärztlicher Leiter beim Rettungsdienst der Stadt Bottrop.

Ersthelfer erhöhen die Überlebenschancen von Patienten entscheidend

Durch Reanimationsunterricht an Schulen und Reanimationsschulungen im Rahmen der „Woche der Wiederbelebung“ werden Hemmschwellen in der Bevölkerung vor der Ersten Hilfe abgebaut und die Wiederbelebungsrate in Deutschland gesteigert. Die Mund-zu-Mund-Beatmung, vor der sich viele ekeln, ist bei der Wiederbelebung zweitrangig. Entscheidend für die Überlebenschance nach einem Herzkreislaufstillstand ist die Herzdruckmassage.

Da der Rettungswagen und der Notarzt einige Minuten brauchen, bis sie vor Ort sind, können Ersthelfer die Überlebenschancen von Patienten entscheidend erhöhen. „Das reine Drücken überbrückt Minuten“, so Dr. Nosch. Mit einer Herz-Druck-Massage werden Gehirn und Organe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop