Sonntags satt Helfer geben Sonntag an St. Cyriakus in Bottrop Essen aus

Bottrop. Die Mahlzeiten sind kostenlos. Menschen in Bottrop, denen es nicht so gut geht, können sie abholen. Das tischen die Helferinnen am Sonntag auf.

Vor der Cyriakuskirche in der Fußgängerzone gibt es am kommenden Sonntag, 18. Juli unter dem Motto „Sonntags satt“ wieder kostenlos eine warme Mahlzeit. Helfer geben das Mittagessen ab 13 Uhr vor der Kirche am Kirchplatz 1 aus. Diesmal gibt es Nudeln mit Bologneser Soße, frisch gekocht und verpackt zum Mitnehmen. Abholen können sich die Mahlzeiten wiederum alle Menschen, die es schwer haben, einsam sind und sich über ein leckeres Essen und eine nette Begegnung auf Abstand freuen.

Das Essen bei dem nächsten Sonntags-Satt-Termin kommt aus der Küche der Gastronomie des Tennisclubs Blau-Weiß Bottrop. Petra Berkenbusch-Aust und Hans-Peter Aust unterstützen die Aktion nicht zum ersten Mal. „Wir kochen immer wieder gern für die Gäste bei Sonntags Satt. Die Menschen freuen sich immer sehr und es macht Spaß für so nette Gäste zu kochen“ erklärt Petra Berkenbusch-Aust.

Helferinnen dachten sich Alternative zur Suppenzeit in Bottrop aus

Mit ihrer Sonntags-satt-Aktion hatten die Helferinnen und Helfer aus der Cyriakus-Gemeinde eine Alternative für ihre Suppenzeit gefunden. Zur Suppenzeit konnten Menschen noch einmal im Monat sonntags zwischen 13 Uhr und 15 Uhr zu gemeinsamen Mahlzeiten im Kirchladen zusammenkommen. 2018 riefen die ehrenamtlichen Küchenkräfte die Aktion ins Leben. Um die 30 Personen trafen sich ein Jahr später regelmäßig in dem Ladenlokal der Pfarrei.

Wegen der Schutzvorkehrungen in der Coronakrise war es aber schließlich nicht mehr möglich, sich in der Öffentlichkeit gemeinsam an einen Mittagstisch zu setzen. Das war zwischenzeitlich ja auch gar nicht mehr erlaubt. Stattdessen dürfen sich Kostgänger ihre Mahlzeiten inzwischen an der Cyriakuskirche abholen. Die Helfer öffnen einen Eingang und geben dort das Essen aus. Ihre Kunden müssen es sich zu Hause nur noch aufwärmen.

Inzwischen kommen immer mehr Kostgänger zur Cyriakuskirche

Die Nachfrage scheint ungebrochen und hat sogar noch zugenommen. „Mit der Zeit sind es immer mehr geworden, die am Sonntagmittag zu uns kommen. 60 Gäste besuchen uns jetzt alle 14 Tage regelmäßig,“ weiß Judith Oppermann, eine der ehrenamtlichen Helferinnen. Finanziert wird das aus Spenden.

