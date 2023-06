Heizkosten in Welheim: Amtsgericht liegen 20 Verfahren vor

Bottrop. Vonovia-Mieter in Bottrop-Welheim wollen auch gerichtlich gegen enorm hohe Heizkosten vorgehen. Das ist der aktuelle Stand am Amtsgericht.

Der Heizkostenschock für Vonovia-Mieter in der Gartenstadt Welheim beschäftigt das Amtsgericht Bottrop. Laut Direktor Eckhard Meierjohann sind dort rund 20 Verfahren in der Sache eingegangen.

Das Anliegen dabei sei die Feststellung, dass die neuen Nebenkosten-Vorauszahlungen so nicht in Ordnung seien, erläutert Meierjohann. Wie berichtet, machen den Vonovia-Mietern in Welheim nicht nur Heizkosten-Nachzahlungen in teils vierstelliger Höhe zu schaffen, sondern auch die um ein Vielfaches erhöhte Vorauszahlung.

Musterverfahren am Amtsgericht Bottrop möglich

Der Amtsgerichtsdirektor erklärt, dass möglicherweise ein Musterverfahren durchgeführt werden könnte: „Man kann das so machen, dass man ein Verfahren durchzieht und die anderen ruhen lässt. Aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern.“ Man sei in der Sache noch ganz am Anfang.

Die Mietergemeinschaft Gartenstadt Welheim hat auf ihrer Internetseite gartenstadt-welheim.de inzwischen zwei offene Briefe an Vonovia-Vorstand Rolf Buch veröffentlicht. Die Mieterinnen und Mieter begrüßten zuletzt die Bereitschaft zu einem Gespräch von Seiten des Wohnungskonzerns und verliehen ihrem Wunsch Nachdruck, Rolf Buch selbst oder ein anderes Mitglied des Vorstandes möge persönlich zur Erörterung weiterer Schritte nach Welheim kommen.

