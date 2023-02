Heirat in Bottrop: Diese Tipps gab’s auf der Hochzeitsmesse

Bottrop. Bei der Hochzeitsmesse in Bottrop haben Veranstalter und Modegeschäfte die aktuellen Trends gezeigt. Neu und beliebt sind Audio-Gästebücher.

Der schönste Tag im Leben rückt immer näher und bis dahin muss alles geplant werden: Wo kann man sich am ehesten Inspirationen holen als auf einer Hochzeitsmesse? Die Corona-Pandemie hat viele Heiratswillige ausgebremst. Auf der Messe „Ganz ich für dich“ am Sonntag in der Kulturkirche „Heilig Kreuz“ findet jeder Finger den richtigen Ring.

Bottroper Hochzeitsmesse: Mode auch für kurvige Frauen

Neben zweistöckigen Torten von Da Rino, Schmuck, Sängerinnen und Sängern für Livemusik, passenden Traurednern gab es auch eine große Auswahl für die Suche nach dem perfekten Brautkleid. Mariella Priolo, Inhaberin von „Mariellas Brautmode“, sieht eine freudige Entwicklung in der Mode: „In unseren Geschäften wird jede Frau individuell beraten, da jede Braut anders ist. Wir haben für jede Frau etwas, auch für kurvige Bräute. Vor Jahren war das alles noch anders. Heute passt alles von Kopf bis Fuß.“

Auch wenn die zwei Ladenlokale von Mariella nicht in Bottrop liegen, sondern in Hattingen und Heiligenhaus, ist die Inhaberin mit ihrem Familienbetrieb gerne auf Messen in Bottrop: „Die Bottroper sind so nett und einfach ein großartiges Publikum und hier gibt es wundervolle Locations und Messen. Die Brautpaare sollen sich informieren und hier können sie es“, ergänzt Priolo.

Viele Brautpaare wollten bereits vor Corona den Bund der Ehe eingehen, doch die Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Somit ist „Ganz ich für dich“ für einige die Messe: „Bis jetzt haben wir nur rumgeguckt und sind noch nicht so weit in der Planung. Ein paar Eckpunkte konnten wir aber schon mitnehmen. Hier gibt es endlich Inspiration zum Anfassen“, erzählt ein junges Brautpaar.

Telefon-Gästebücher statt handschriftlicher Notizen

Für unvergessliche Momente sorgen die altbekannten Fotoboxen oder Hochzeitsfotografen. Beliebt sind auch Gästebücher: Auch in diesem Bereich gibt es Neuheiten – Audio-Gästebücher. Christian Hoffmann von „Momentaufnahme“ ermöglicht nicht nur Bilder, sondern auch Audios, die unvergessen bleiben: „Das Brautpaar kann mir vorher eine WhatsApp-Nachricht einsprechen, die die Gäste dann auf einem alten Telefon hören und ihre Antwort einsprechen. Die Audios kann man dann beispielsweise über Videos legen, anstatt eines Liedes.“

Die Hochzeitsmesse „Ganz ich für dich“ in der Bottroper Kulturkirche. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Nicht nur Bottroper Paare besuchen die Messe: Das Paar Thomas und Nele kommt aus Wuppertal mit Töchterchen Alice und genießen die Atmosphäre. „Das hier ist unsere erste Messe, die in Wuppertal haben wir leider verpasst. Durch Facebook sind wir auf die Location aufmerksam geworden. Wir heiraten im August und es ist wirklich interessant, sich alles anzugucken. Wir planen aber noch und müssen erstmal alles wirken lassen.“

