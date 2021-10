Heimatverein und Historische machen musikalische Lesereise

Kirchhellen. „Wenn einer eine Reise tut“ war das Thema der Lesung mit Musik auf Schloss Beck in Feldhausen. Diesmal mit weniger Publikum als gewohnt.

Dass Reisen auch im Kopfkino spannend und unterhaltsam sein kann, bewiesen Elsbeth Müller und Peter Pawliczek bei ihrer 18. Lesung mit Musik am Dienstagabend auf Schloss Beck. Die Vorsitzende der Historischen Gesellschaft Bottrop und der Vorsitzende des Vereins für Orts- und Heimatkunde haben dieses Jahr das Matthias-Claudius-Zitat „Wenn jemand eine Reise tut“, zum Thema gemacht.

Im stilvollen Ambiente im Kaminzimmer des Barockschlosses führten die Rezitatoren mit ausgewählten Gedichten, Geschichten, Berichten und Anekdoten die Gäste abwechslungsreich und vergnüglich durch die Geschichte des Reisens von der Antike bis zur Gegenwart, obwohl „man heute wohl nicht den Reisepass, sondern eher den gelben (Impf-) Pass braucht.“.

Viele Reisen waren Wallfahrten

Die Menschen seien früher dauernd unterwegs gewesen, in der Bibel finden sich viele Hinweise, die Völkerwanderung veränderte die damalige Welt erheblich. Viele Reisen waren als Wallfahrten oder Pilgerreisen bedingt durch die Religionen. Vor kurzem sagte Hape Kerkeling noch: „Ich bin dann mal weg.“

Viele Fahrten waren nicht nur teuer, sondern auch gefährlich und beschwerlich. So beschwerte sich beispielsweise Mozart, der ein Drittel seines Lebens unterwegs war, über die holperigen Fahrten mit der Postkutsche. Weiter ging es mit den Forscher- und Entdeckungsreisen, die die Welt erschlossen haben, viele Künstler – Maler, Musiker, Dichter – machten sich auf den Weg nach Italien. Goethe schrieb dort: „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?“ Laut Pawliczek ist der Dichterfürst bei seinen Reisen auch über den Alten Postweg durch Kirchhellen gekommen.

Fahrten zur „Endstation Feldhausen“

Texte von Eichendorff, Fontane, Tucholsky, Roth erweiterten den literarischen Reisehorizont. Die Romantik machte die Natur zum Erlebnis, die „Wanderlust“ entstand, die technische Entwicklung der Industrialisierung sorgte dafür, dass seither schnell und günstig große Strecken zurückgelegt werden konnten, vor allem mit der Bahn „wenn sie denn fährt.“

Elsbeth Müller erinnerte an ihre Fahrten mit der Dampflok bis „Endstation Feldhausen.“ Ein Blick in die Anfänge des Massentourismus durfte nicht fehlen, die Menschen brachen aus dem Alltag aus mit dem Auto „das fährt und fährt ...“ Viele Gäste erinnerten sich an die Kinderfrage nach 15 Minuten: „Sind wir bald da? Ist das Rimini?“ „ Nein, das ist erst Overhagen, Rimini kommt hinter Sterkrade.“

Gelungener Abend auch ohne Rotwein zum Abschluss

Reinhard Meys „Über den Wolken...“ führte in die heutige Reisezeit ein, bis zu „Moon River“ (Audrey Hepburn) als Ausblick auf die mögliche Zukunft. Für die musikalische Begleitung sorgten wie gewohnt Erich Schüttauf mit der Mandoline und Diethild Klein und Klaus Klaes mit Gesang und Gitarre. Neu dabei war Klaus Michels, der mit seiner Mundharmonika viele bekannte Lieder anstimmte und begleitete, vom „jungen Wandersmann“ über den „gelben Wagen „„bis „Wem Gott will rechte Gunst erweisen.“

Bis zum Schlussgesang „Kein schöner Land in dieser Zeit“ wurden die Gäste ständig mit einbezogen, allerdings musste pandemiebedingt auf das gewohnte „Kröseken“ verzichtet werden. Aber auch ohne das Glas Rotwein und mit den notwendigen Einschränkungen war der Abend rundherum gelungen.

Veranstalter mussten Interessenten absagen Die Moderatoren freuen sich bereits auf nächste Jahr, das Thema „Stille“ sei angedacht. Wegen der Pandemie fiel die Lesung vor Publikum im letzten Jahr aus, allerdings wurden an einem anstrengenden Tag lang ein Film für die Stadt gemacht. Diesmal konnten unter strengen 3G- Bedingungen nur die Hälfte der vorhandenen Sitzplätze belegt werden. Deshalb musste vielen Interessenten leider abgesagt werden. Der Dank gilt der Familie Kuchenbäcker, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

