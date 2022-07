Heimatverein lädt ein zur „Kirchhellener Kneipentour“

Abgerissen: die Kirchhellener Kultkneipe Schulte-.Wieschen an der Bottroper Straße.

Bottrop-Kirchhellen. . Der Heimatverein Kirchhellen testet ein neues Veranstaltungsformat. Er will die Geschichten der vielen alten Kneipen im Dorf erzählen.

Nur ganz wenige können sich noch daran erinnern, dass der Kirchhellener Ortskern früher einmal ganz anders aussah und das Straßenbild von der Bottroper Straße angefangen bis hin zum ehemaligen Kirchhellener Bahnhof in der Nähe der Pelsstraße von einer großen Anzahl von Gaststätten geprägt war. An diese Zeit will der Heimatverein erinnern mit seiner „Kirchhellener Kneipentour“.

„Bis zu 40 Kneipen sollen es sogar gegen Ende des 18. Jahrhunderts einmal gewesen sein, wobei sich ein Großteil noch bis in die frühen 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gehalten hat. Danach sind es immer weniger geworden und heute sind es auf dieser Strecke mit dem Brauhaus am Ring und dem Klosterstübchen gerade noch einmal zwei“, sagt Peter Pawliczek, der Vorsitzende des Vereins für Orts- und Heimatkunde Kirchhellen.

Abgerissen: die Gaststätte Dickmann-Keßler an der Hauptstraße neben der Dorf-Apotheke. Foto: Winfried Labus / FUNKE Foto Services

„Diese Entwicklung spiegelt sehr anschaulich den gesellschaftlichen Wandel in unserer Zeit wider. War früher die Kneipe um die Ecke Treffpunkt für Jung und Alt, wo Neuigkeiten ausgetauscht, Verträge gemacht oder einfach nur die sozialen Kontakte gepflegt wurden, nutzt man dafür heute andere Medien oder geht anderen Interessen nach. Begriffe wie ,Meisterstunde’ oder ,Frühschoppen’ findet man im heutigen Sprachgebrauch nur noch selten“, so Pawliczek.

Dies war Anlass für den Heimatverein Kirchhellen zu überlegen, wie man an diese alte Zeit erinnern könnte, um historisch interessierten Mitgliedern und Gästen ein Bild vom damaligen Kirchhellen zu vermitteln. Schnell war die Idee geboren, zu Fuß die Standorte der ehemaligen Kneipen abzulaufen und anhand von alten Fotos Informationen zu geben, wie es damals ausgesehen hat, als die entsprechenden Gaststätten dort noch vorhanden waren. Der Titel „Kirchhellener Kneipentour“ war daraufhin schnell gefunden.

Wer Geschichten und Anekdoten beisteuern kann, ist hochwillkommen

„Ideal wäre es natürlich wenn der eine oder andere Teilnehmer zu den einzelnen Kneipen noch vor Ort Informationen oder Anekdoten beisteuern könnte“, so Jan Marien und Angelika Köster, die Macher der Tour. „Geplant war dieses neue Veranstaltungsformat bereits für den Juni, wo wir es aber aus organisatorischen Gründen absagen mussten. Nun ist aber alles bereit und die Organisation steht.“ so Marien, der schon ganz gespannt ist, wie ein solch neues Format angenommen wird.

Treffpunkt zur Tour, die am Freitag, 22. Juli, um 19 Uhr startet, ist der Parkplatz beim Landcafe Beckedahl, Bottroper Straße 74. Die rund zweistündige Tour führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Fuß über die Bottroper Straße und anschließend entlang der Hauptstraße. Und wie es sich für eine Kneipentour gehört, ist natürlich für Getränke gesorgt.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich, am besten über WhatsApp unter 0178/6864984 mit Angabe des Namens. Es gilt eine Altersgrenze ab 18 Jahren. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro und ist am Treffpunkt zu entrichten. Teilnehmen können sowohl Vereinsmitglieder als auch Gäste.

