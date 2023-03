Heimatverein Kirchhellen erinnert an großen Feldhausener

Bottrop-Kirchhellen. Er gilt als Gladbecker Industriebaron, war aber ein Bauernsohn aus Feldhausen. Der Heimatverein erinnerte an Anton Küster und seinen Holzhandel.

Der Heimatverein hat bei seiner Hauptversammlung neben den Wahlen und der Programmvorstellungen an einen großen Sohn Feldhausens erinnert. Anton Küster, dessen Familie seit Generationen einen Feldhausener Hof bewirtschaftete, machte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert eine Karriere, wie sie nur im Zeitalter der rasanten Industrialisierung möglich war: vom Bauernsohn zum Industriebaron.

Die Erfolgsgeschichte Anton Küsters beginnt 1871, als er in Feldhausen die Holzhandlung „Firma A. Küster“ gründet und die Schachtanlagen unter anderem im Essener Norden mit Grubenholz zu beliefern beginnt, das der Bergwerke in Zeiten des Bergbaubooms gar nicht schnell und reichlich genug bekommen konnten. Schon wenige Jahre später fordert Kirchhellen wegen des boomenden Holzanschlusses einen eigenen Bahnhof und bekommt ihn auch. Doch nebenan in Gladbeck ist die Verkehrslage noch günstiger: Küster zieht mit seiner Firma um und bekommt am Bahnhof Gladbeck-Ost 1892 einen eigenen Gleisanschluss.

Aufgezeichnet hat die Küster-Erfolgsgeschichte der Gladbecker Priester und Historiker Ralph Eberhard Brachthäuser. Er stützt sich dabei auf eine bisher unveröffentlichte Firmenchronik. Brachthäuser hebt auch ab auf das ungewöhnlich große soziale Engagement Küsters. Ohne Küster 20.000-Mark-Spende hätte das Antonius-Hospital 1909 vermutlich nicht eröffnet werden können.

Vorstandswahlen und Vorschau Wahlen zum Vorstand und eine Vorschau auf das Jahresprogramm standen neben dem historischen Vortrag auf der Tagesordnung. Im Amt bestätigt wurde die zweite Vorsitzende Susanne Breit. Zum Schriftführer wurde Ferdinand Schmitz gewählt, zur Kassenprüferin Gabi Fiele. Vereinsvorsitzender Peter Pawliczek stellte das Jahresprogramm des Heimatvereins vor. Im Heimathaus wird es zwei Ausstellungen geben: Eine würdigt das 100-jährigen Bestehen des Plattdeutschen Theaters der Kolpingsfamilie, außerdem zeigt Rainer Weiß Briefmarken und Postkarten aus Kirchhellen. Bei den beiden Fahrten des Heimatvereins sind noch Plätze frei. Eine führt vom 14. bis 18. Juni ins Taubertal; am Samstag, 23. September, leitet Ernst Theisejans eine Tagesfahrt nach Moers. Auskunft und Anmeldung bei Ferdinand Schmitz: (02045) 406020.

