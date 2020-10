Heimatshoppen macht die Bottroper Innenstadt zum Hingucker

Die städtische Wirtschaftsförderung und der Verein „Marketing für Bottrop“ greifen für die nächste Ausgabe des „Heimatshoppens“ eine Idee aus dem Jahr 2009 auf: Abends einkaufen in der illuminierten Innenstadt.

70 farbige Lichtskulpturen, angestrahlte Fassaden markanter Gebäude und in Szene gesetzte Bäume werden die Innenstadt am Freitag, 30. Oktober, für einige Stunden in ein besonderes Licht tauchen. Die Geschäftsleute bieten ihren Kunden in dieser Atmosphäre ein Shoppingerlebnis mit verlängerten Öffnungszeiten bis 21.30 Uhr an.

Anknüpfen an „Hallowlight“

„Gemeinsam mit allen Händlern und Innenstadtakteuren wollen wir ein unvergessliches Einkaufserlebnis auf die Beine stellen“, sagt Dorothee Lauter, Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung. „Vielen Händlern der Innenstadt ist die erfolgreiche Veranstaltung ,Hallo(w) Light’, organisiert durch die damalige Stadtmarketinggesellschaft, noch immer in sehr guter Erinnerung. Durch Lichtskulpturen in allen Straßen wurden unzählige Besucher in die Innenstadt gelockt, die den Abend für eine gemütliche Einkaufstour nutzten. Hieran wollen wir anknüpfen.“

Gudrun Bilz, Hausleiterin der C&A-Filiale, freut sich sehr über das Engagement des Vereins Marketing für Bottrop, der diesen Abend gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung organisiert. „Eine super Aktion. Wir werden alles daransetzen, dabei zu sein.“ Diese Beteiligung wünscht sie sich natürlich auch von ihren Nachbarn.

Kaffeewagen am Kirchplatz

Die IG Marktviertel wird auf dem Kirchplatz einen Kaffeewagen aufstellen und Bottroper Speisen anbieten. „Wir freuen uns darauf, draußen unsere Gäste am Tisch oder am Kaffeewagen unter Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen bedienen zu können“, betont Christina Berger, Inhaberin des Café Kram und Mitorganisatorin dieser Aktion.

Seit 2016 nehmen Händler, Dienstleister und Gastronomen der Bottroper Innenstadt schon an der jährlich stattfindenden landesweiten Kampagne „Heimatshoppen“ der IHK und des Handelsverbandes teil. Vor Ort wird durch die Wirtschaftsförderung der entsprechende Veranstaltungsrahmen geschaffen. Die seit 2018 organisierte beliebte Einkauf-Erlebnis-Tour kann wegen der Hygieneschutzvorschriften diesmal so nicht stattfinden. Deshalb wurde ein anderes Veranstaltungsformat gesucht und mit dem „Heimat shoppen by night“ gefunden.