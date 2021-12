Heiligabend öffnet die Krippenlandschaft in St. Johannes

Kirchhellen. In St. Johannes ist die Krippenlandschaft aufgebaut und wartet auf die Heilige Familie. Bis zu den Messen an Heiligabend wird sie eingezogen sein.

Fangen wir mit den guten Nachrichten an. Nach einem Jahr Zwangspause wegen des Kirchenumbaus öffnet am Heiligen Abend wieder die Krippenlandschaft in der Kirche St. Johannes. Zu Weihnachten wird es in der Kirche wieder Festgottesdienste mit festlicher Musik geben für alle, die es auf eine Anmeldeliste geschafft haben. Ein Überblick.

Die Krippenlandschaft

Sie ist von Freiwilligen aufgebaut worden, Kinder durften diesmal nicht mitmachen. Bergmann Jupp, das Abschiedsgeschenk der Bergleute zum Ende des Steinkohlenbergbaus 2018, trägt wie im Schaufenster bei Möller im Vorjahr Maske. Feuerwehrmann Florian schultert ganz nahe an der Krippe jetzt eine Leiter. „Unser Dankeschön an die Feuerwehr, die uns immer hilft, ob wir nun etwas Schweres zu heben haben ober ob es an der Krippe brennt“, sagt Küsterin Renate Schönsee. Wie immer sind in der Landschaft kleine Gimmicks aufgebaut; einige leicht zu erkennen wie das Plakat „Wir gegen Corona“ an der Krippe, andere sind besser versteckt und lohnen das mehrfache Hinschauen. Zu sehen ist die Krippenlandschaft bis zum letzten Sonntag im Januar.

De Festgottesdienste

Pastor Christoph Potowski hat am Morgen noch mal die aktuellen Regeln für die Gottesdienste rumgeschickt;„Für die Hl. Messen vom 24. bis 26. Dezember in den Kirchen Hl, Familie Grafenwald, St. Johannes der Täufer Kirchhellen und St. Mariä- Himmelfahrt Feldhausen ist eine Voranmeldung nötig. Es gilt die 3G-Regel. Eine FFP2-Maske ist dauerhaft zu tragen.“ Für die Messen an Heiligabend sind inzwischen in allen drei Kirchen alle Plätze vergeben. Einige Messen werden im Livestream übertragen, der Link findet sich auf der Homepage (www.stjk.de)

Die Weihnachtsmusik

Am Heiligen Abend, um 18.30 Uhr werden in der Christmette festliche Musik für Sopran und Orgel erklingen. Es singt die Sopranisten Ute Igelbüscher, an der Orgel spielt Kantor Detlef Steinbrenner. Am gleichen Abend um 22 Uhr findet dann die Christmette statt unter Mitwirkung des Gemeindechores St. Johannes. Am 1. Weihnachtstag wird dann der Kirchenchor St. Johannes um 10 Uhr das Hochamt musikalisch mitgestalten. Und am 2. Weihnachtstag wirkt im Hochamt um 10 Uhr die Choralschola St. Johannes mit. Alle Chöre stehen unter der Leitung von Kantor Detlef Steinbrenner.

Die Freiluftgottesdienste

Wie es nach Weihnachten weiter geht Für die Gottesdienste nach dem Weihnachtsfest wartet das Pastororalteam von St. Johannes jetzt auf Vorgaben, die das Bistum Münster formulieren will. Pastor Christoph Potowski geht davon aus, dass die Gottesdienste wie geplant stattfinden können, weil die Besucherzahl nach Weihnachten zurückgeht. Nicht stattfinden wird dagegen wohl das abgespeckte „Krippencafé,“ das für den 2. Januar vor der Kirche St. Johannes geplant war. Potowski: „Angesichts der Vorgaben zur Kontaktbeschränkung werden wir das nicht machen können.“

Für die 20 bis 30 Minuten kurzen Gottesdienste unter freiem Himmel ist keine Voranmeldung nötig. Allerdings gilt beim Singen Maskenpflicht. Die Termine am Heiligen Abend: 14 Weihnachtsgottesdienst Kapelle Ekel ;15 Kinderwortgottesdienst Kirchplatz St. Johannes; 15 Uhr Weihnachtsgottesdienst Kirchplatz St. Mariä Himmelfahrt; 15 Stationsgottesdienst am Familienzentrum Hl. Familie; 16:.0 Uhr Weihnachtsgottesdienst Kirchplatz St. Johannes; 16.30 Uhr Krippenandacht Kirchplatz Hl. Familie; 17.30 Uhr Weihnachtssegen Kirchplatz St. Mariä Himmelfahrt.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Bottrop:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop