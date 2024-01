Bottrop Neues Veranstaltungsformat: Kreative präsentieren alles, was in einen Koffer passt. Bewerbungsfrist hat begonnen und läuft bis zum 1. Juni

Wer kreativ ist, Spaß am Herstellen schöner Dinge hat und seine Schätze gerne einmal in einem besonderen Ambiente präsentieren möchte, der bekommt dazu Gelegenheit bei einem neuen Veranstaltungsformat: Am Sonntag, 1. September, findet in der Kulturkirche Heilig Kreuz in Bottrop zum ersten Mal ein Koffermarkt statt.

Von 11 bis 17 Uhr verwandelt sich die Kulturkirche an diesem Tag in einen Markt. Nicht für Koffer, sondern für Kunsthandwerk und ausgefallene, schöne Dinge. Denn der Name Koffermarkt hat nichts mit dem Angebot zu tun, sondern mit der Art der Präsentation: Die Aussteller bringen einen Koffer mit (gerne einen nostalgischen Reisekoffer) und zeigen in diesem ihre Lieblingsstücke.

„Andernorts sind die Koffermärkte schon beliebte und gut besuchte Veranstaltungen, die das Besondere bieten“, sagt Veranstalterin Silke Lambert aus Sendenhorst. Aussteller können sich bei ihr bis zum 1. Juni anmelden.

Was darf angeboten werden? „Alles, was in einen Koffer passt“, lacht Silke Lambert. Der Kreativität und dem Einfallsreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt: Stempel, Keramik, Holzarbeiten, Seifen, Pralinen, Näharbeiten, Filz, Aquarelle, Postkarten… Die Hauptsache ist: Das Angebot ist selbst gemacht und wird in einem Koffer präsentiert. Auch bei der Gestaltung des „Marktstandes“ sind natürlich Ideen und Fantasie gefragt

So können Interessierte mitmachen

Wer mitmachen will, findet unter www.glueckskoffer.com alle Informationen und kann sich dort direkt für den Markt anmelden. Anmeldeschluss ist der 1. Juni.

