Haus des Döners eröffnet in Bottrop: Döner für einen Cent

Bottrop Die Neueröffnungen von Haus des Döners lösen regelmäßig einen Hype aus: Am 14. Februar macht die neue Bottroper Filiale auf – mit 1-Cent-Aktion.

Die Franchise-Kette „Haus des Döners“ eröffnet eine neue Filiale in Bottrop. Wie das Unternehmen am Sonntagabend auf seinen sozialen Kanälen mitgeteilt hat, startet der Betrieb im ehemaligen Pizza-Haus am Eigener Markt (Gladbecker Straße 301) am 14. Februar. Wie bei der Imbiss-Kette üblich, wird jeder Döner am ersten Tag für einen Cent verkauft. Los geht die Aktion am Mittwoch um 14 Uhr.

Nach eigenen Angaben betreibt Haus des Döners 85 Filialen in Deutschland sowie eine in Venlo in den Niederlanden. Im Oktober 2023 hatte die Imbiss-Kette ihre erste Filiale außerhalb Europas, in Medina in Saudi-Arabien, eröffnet. Über 20 weitere Neueröffnungen stünden an, so das Unternehmen.

Haus des Döners: Imbiss-Kette ist rasant gewachsen

Die Franchise-Kette mit Sitz in Hürth ist rasch gewachsenen in den vergangenen zwei Jahren. Im Sommer 2022 hatte die zwölfte deutsche Filiale in der Essener Innenstadt eröffnet. Bei der Ein-Cent-Startaktion kommt es regelmäßig zu großen Menschenaufläufen, zuletzt beispielsweise im Dezember in Mülheim. Die Termine für Neueröffnungen verbreitet Haus des Döners vor allem über Instagram und Tiktok.

Die Optik von Haus des Döners ist an die erfolgreiche Netflix-Serie „Haus des Geldes“ angelehnt. Im vergangenen Jahr hatte der Streaming-Dienst allerdings gegen die Imbiss-Kette geklagt, zu sehr seien Schriftzug und Aufmachung an die Serie angelehnt. So zeigte das Logo von Haus des Döners zunächst die aus der Serie bekannte Salvador-Dalí-Maske.

Beide Parteien einigten sich schließlich außergerichtlich, Haus des Döners änderte seinen Namen in „Das Haus des Döners“. Auch das Logo wurde neu gestaltet: Es zeigt nicht mehr die Dalí-Maske, sondern einen Döner-Spieß. lh

