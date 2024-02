Haus des Döners: Hunderte strömen zur Eröffnung in Bottrop

Großer Andrang bei der Eröffnung von Haus des Döners in Bottrop am Eigener Markt.

Bottrop Die Imbiss-Kette Haus des Döners hat eine neue Filiale in Bottrop eröffnet. Hunderte Schüler wolllten zu den ersten Kunden gehören.

Die Imbiss-Kette Haus des Döners hat eine neue Filiale in Bottrop eröffnet. Wie bei dem Franchise-Unternehmen üblich, gab es zum Start die Dönertasche für einen Cent zu kaufen. Hunderte strömten auf die Eigener Markt, um zu den ersten Kunden zu gehören – vor allem Schülerinnen und Schüler.

Betreiber Mert Demirbas hat den neuen Imbiss auf der Gladbecker Straße 301 eröffnet, im ehemaligen Pizza-Haus. Schon eine Stunde vor dem Start haben sich die Ersten vor dem Laden aufgestellt, kurz vor dem Öffnen der Ladentüren warteten über 500 Menschen auf ihren ersten Döner. Das Franchise-Unternehmen hatte – wie bei den Eröffnungen üblich – einen eigenen Sicherheitsdienst engagiert. Regulär kostet der Döner in dem Imbiss übrigens sieben Euro.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Haus des Döners wächst rasant: Über 85 Filialen in Deutschland

Nach eigenen Angaben betreibt Haus des Döners 85 Filialen in Deutschland sowie eine in Venlo in den Niederlanden. Im Oktober 2023 hatte die Imbiss-Kette ihre erste Filiale außerhalb Europas, in Medina in Saudi-Arabien, eröffnet. Über 20 weitere Neueröffnungen stünden an, so das Unternehmen.

Die Optik von Haus des Döners ist an die erfolgreiche Netflix-Serie „Haus des Geldes“ angelehnt. Im vergangenen Jahr hatte der Streaming-Dienst allerdings gegen die Imbiss-Kette geklagt, zu sehr seien Schriftzug und Aufmachung an die Serie angelehnt. So zeigte das Logo von Haus des Döners zunächst die aus der Serie bekannte Salvador-Dalí-Maske.

Beide Parteien einigten sich schließlich außergerichtlich, Haus des Döners änderte seinen Namen in „Das Haus des Döners“. Auch das Logo wurde neu gestaltet: Es zeigt nicht mehr die Dalí-Maske, sondern einen Döner-Spieß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop