Hansacenter in Bottrop erlaubt Gästen Blick auf Baustelle

Das Hansacenter in Bottrop öffnet Besucherinnen und Besuchern an zwei Tagen im September seine Türen.

Bottrop. Die Besitzer des Bottroper Einkaufszentrums laden zu zwei Tagen mit Musik und Unterhaltung ein. Gäste können sich zu Baustellenrundgang anmelden.

Das Hansacenter in Bottrop öffnet Besuchern vorab seine Türen. Die Essener Fakt AG, der das leere Einkaufszentrum zwischen Berliner Platz und Hansastraße gehört, lädt im September zu zwei Tagen der offenen Tür ein. Die Fakt AG lässt das Bottroper Einkaufszentrum derzeit modernisieren, um es im Herbst 2022 neu zu eröffnen.

Besucherinnen und Besucher können am Freitag, 10. September, in der Zeit von 16 Uhr bis 22 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Baustelle werfen. Auch am Samstag, 11. September, steht das Einkaufszentrum Gästen in der Zeit von 14 Uhr bis 22 Uhr offen. Angeboten werden ihnen an beiden Tagen Speisen und Getränke. Außerdem werden Livebands Musik spielen. Es wird dafür gesorgt sein, dass sich Erwachsene gut unterhalten können und auch Kinder Spaß haben werden.

Talk-Treffen mit speziellen Gästen zum Auftakt

Offiziell eröffnet werden die beiden Besuchstage jeweils am Freitag, 10. September, gegen 18 Uhr mit einem Talk-Treffen und am Samstag, 11. September, gegen 14 Uhr mit einer prominenten Gästerunde. Die Besucherinnen und Besuchen können an den beiden Aktionstagen auch an Baustellen-Begehungen durch das Einkaufszentrum teilnehmen. Dazu müssen sie sich vorher anmelden unter der E-Mail-Adresse: info@hansa-center.de

