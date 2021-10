Stadtentwicklung Hansa-Center in Bottrop: Planungen konkretisieren sich

Bottrop. Die Fakt AG hat der Bottroper Politik ihre Planungen für das Hansa-Center präsentiert. Darunter: Eine „5G-Welt“ mit rasantem Internet.

Dass die Ansiedlung eines Supermarktes gesellschaftspolitisch so schwierig sein kann, habe er nicht gewusst, sagt Hubert Schulte-Kemper bei seinem Besuch in Bottrop. Der Vorstandsvorsitzende und Unternehmensgründer der Fakt AG hat dem Wirtschaftsförderungsausschuss den Stand der Planungen für das Hansa-Center vorgestellt – und dabei auch die Diskussionen um Netto im ehemaligen Karstadt-Gebäude miterlebt.

Hansa-Center in Bottrop: Veranstaltungen im neuen Kino

Für das Hansa-Center ist bereits der Vertrag mit Hilton unterschrieben, die an dem Standort ein neues Hotel eröffnen wollen. Außerdem soll „Noah’s Place“ als Gastronomie das Angebot erweitern und auch dazu führen, dass sich die Trinker-Szene nicht am Berliner Platz aufhält, wie Markus Masuth, Vorstandsmitglied der Fakt AG, ergänzt.

Ein Kino mit acht Sälen ist ebenso fix eingeplant wie eine Filiale der Modefirma Kult. Der Kinobereich wird offen gehalten, mit viel Verkehrsfläche, und soll so auch für Veranstaltungen nutzbar sein. Der größte Saal soll 200 Plätze umfassen.

Glasfaser-Knotenpunkt: 5G-Welt mit schnellem Internet

Einen Bereich will die Fakt AG ganz im Sinne der Innovation City gestalten: Energiekonzerne und andere Anbieter sollen hier ihre Angebote präsentieren, die auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz einzahlen. Weil das Hansa-Center an einem Glasfaser-Knotenpunkt liegt, sei es möglich, hier eine „5G-Welt“ mit besonders schnellem Internet zu schaffen – ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, wie Masuth betont.

Bleibt noch viel Spielraum für weitere Konzepte, zum Beispiel eine Art Markthalle mit wechselnden Anbietern. „Das wird nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Hansa-Center zu tun haben“, sagt der Fakt-AG-Vorstand. Und Schulte-Kemper verspricht: „Wir bemühen uns, hier das Beste zu präsentieren.“ Auf ein Fertigstellungsdatum wollte sich die Fakt AG sich aber noch nicht festlegen.

