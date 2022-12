Hansa-Center: Diese Chance darf Bottrop nicht verpassen

Bottrop. Die Neugestaltung des Hansa-Centers ist eine echte Chance für Bottrop, die die Stadt nicht noch mal verpassen darf. Ein Kommentar zur Innenstadt.

Die Insolvenz der Fakt AG und die damit verbundene Übernahme des Hansa-Centers durch die Stadt ist eine echte Chance für Bottrop. Spricht man mit Menschen, die Bottrop kennen und lieben, die sich seit vielen Jahren für ihre Heimatstadt einsetzen, sind sich alle einig: Mit der Neugestaltung der Hansa-Center-Fläche kann die Innenstadt nur gewinnen.

Verständlich, dass viele Bottroper nur den Kopf schütteln, wenn sie den Begriff Hansa-Center hören. Ist doch so vieles versprochen und nicht gehalten worden in den vergangenen Jahren. Luftschlösser von Kinos und Hotels sind geplatzt, ganz zu schweigen von bürgerfernen Ideen wie Erlebnisflächen mit Virtual Reality.

Hansa-Center-Fläche kann echte Bereicherung für Bottroper Innenstadt werden

Wenn nun ganz neu gedacht wird, ergebnisoffen neue Konzepte auf den Tisch kommen, ohne sich im wahrsten Sinne von den Mauern des Hansa-Centers einengen zu lassen, kann die Fläche zu einer echten Bereicherung für die Innenstadt werden. Denn sie strahlt nicht nur auf die Leerstands-geplagte Hansastraße aus, sondern auch auf den Berliner Platz, der doch eigentlich so schön ist, viel Potenzial für Aufenthaltsqualität hat, aber nicht ansprechend genutzt wird.

Die Stadt muss nun in einen offenen Ideenaustausch kommen, sich kluge Investoren, Architekten und Projektentwickler an die Seite holen und etwas schaffen, das die Bottroperinnen und Bottroper brauchen: Einen Ort voller Lebendigkeit, die man erzeugt durch ansprechenden Wohnraum und Arbeitsplätze, durch Gastronomie und Nahversorgung. Die Chance, dieses Lebensgefühl in die Stadt zu holen, darf Bottrop nicht noch einmal verpassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop