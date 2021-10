Halloween in Bottrop: Hier kann man feiern und sich gruseln

Süßes oder Saures? Halloween steht vor der Tür! An diesen Orten in Bottrop können Sie 2021 feiern und sich so richtig gruseln.

Bottrop. Halloween steht vor der Tür. Wo am 31. Oktober in Bottrop feiern Zombies, Monster und andere gruselige Gestalten den Brauch? Ein Überblick.

Böse Zungen behaupten, dass das Leben in Bottrop der blanke Horror ist. Diese Meinung von meist Nichteinheimischen zeugt natürlich von Unwissenheit. Aber an Halloween am 31. Oktober verwandelt sich die Stadt tatsächlich mancherorts in eine blutige Zombie-Vampir-Monster-Landschaft. Die WAZ hat einige Locations zusammengefasst.

Erlebnisfabrik Eloria (Knappenstraße 36): An Halloween wird in der ehemaligen Waschkaue „Die Nacht des Grauens“ zelebriert. Einlass ist ab 22 Uhr, Vorverkauf: 12 Euro, Abendkasse: 15 Euro. Laut Veranstalter gilt keine Verkleidungspflicht. Zwei DJs spielen einen Mix aus House, R’n’B, Dance-Klassikern und aktuellen Charts. Das Ticketkontingent im Vorverkauf ist limitiert. Besser vorher reservieren unter www.eloria.de.

Halloween in Bottrop: Partymusik mit Frankenstein und Dracula

Tanzlokal Nina (Am Südring-Center): Wer in die Nina kommt, wird seinen Augen nicht trauen. Illustre Gäste haben sich zur Monster-Party angekündigt. Darunter Frankenstein, Freddy Krüger und Dracula. Das Tanzlokal gleicht einem Kabinett des Schreckens mit Blutspritzern, Särgen und abgerissenen Körperteilen. Im Royal-Palace läuft die beste Discofox-Musik. Während im Stadl die Partymusik aus den 90ern und Charts aus den Boxen dröhnt. Einlass: ab 18 Jahren, Start: 21 Uhr. Mehr Infos unter www.tanzlokal-nina.com.

Ganz schön gruselig dieses Monster. Vom medizinischen Standpunkt betrachtet wäre unter anderem mal wieder ein Zahnarztbesuch fällig. Und ein Dermatologe müsste sich um die strapazierte Haut im Gesicht kümmern. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ibiza Club (Hochstraße 16): Die Veranstalter versprechen eine „Halloween XXL Blackmusic Night“. Auf zwei Areas sorgen fünf DJs für die richtige Musik aus Hip-Hop, Dancehall, Rap und R’n’B. „Elegant, stylisch, fresh oder doch lieber verkleidet. Die Entscheidung liegt ganz bei Dir. Wir bitten aber um gepflegtes Erscheinen“, so Ibiza Club auf ihrer Facebook-Seite . Einlass: ab 18 Jahren. Es gilt die 3G-Regel. Der Corona-Test darf nicht älter als sechs Stunden sein. Mehr auf www.facebook.com/ibizia.club.bottrop.

Halloween im Movie Park mit Horrorhäusern

Movie Park (Warner-Allee 1): Was wäre Bottrop ohne das Halloween-Horror-Festival? Naja, zumindest um eine Attraktion ärmer. Die Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich. Und die Horrorhäuser können nur mit zusätzlichen Tickets besucht werden. Dafür bekommt der Besucher, wie gewohnt im Movie Park, alles was das Horrorherz begehrt. Gänsehaut ist garantiert bei den Untoten, Monstern und literweise Kunstblut. Einmal mehr zeigen die Verantwortlichen des Festivals, dass sie ihr Handwerk verstehen. Alles zum Halloween-Horror-Festival unter www.halloween-horror-fest.de.

Halloween ist kein Feiertag Halloween ist kein gesetzlicher Feiertag. Dieses Jahr fällt der 31. Oktober auf einen Sonntag. In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben die Menschen wegen des Reformationstags immer am 31. Oktober frei. Der Brauch „Halloween“ stammt aus den USA. Dort gehen am 31. Oktober verkleidete Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus. Sie klingeln an den Haustüren und fordern: „Trick or treat“ (bei uns: Süßes oder Saures“) In aktuellen Zeiten von steigenden Inzidenzen hat das NRW-Gesundheitsministerium ausdrücklich von solchen Haustürbesuchen abgeraten.

Wer – verkleidet oder nicht verkleidet – ein Bierchen trinken möchte, wird sicherlich am Sonntag in einer der vielen Kneipen fündig. Traditionslokale in der Innenstadt wie die Rathausschänke warten auf Kobolde, Hexen und andere gruselige Gestalten. Auch das beliebte Cottage (Herzogstraße 58) hat an Halloween ab 18 Uhr geöffnet.

