Wahrzeichen Halde Haniel in Bottrop: Geschichte, Anfahrt und Gipfelkunst

Bottrop. Die Halde Haniel in Bottrop ist Teil der Ruhrgebietsgeschichte und bietet einen weiten Ausblick. Die wichtigsten Informationen zum Wahrzeichen.

Die Halde Haniel in Bottrop gehört zur Stadt wie der Movie Park oder der Tetraeder

gehört zur Stadt wie der Movie Park oder der Tetraeder Zu finden ist hier ein Teil der Ruhrgebietsgeschichte

Was Sie von hier sehen können, woher der Name kommt und wie Sie dorthin kommen, haben wir zusammengefasst.

Halden im Ruhrgebiet sind ein Zeugnis der Bergbaugeschichte. Das gilt auch für die Bottroper Halde Haniel. Seither steht sie als Wahrzeichen für die Stadt Bottrop und bietet Besuchern eine hervorragende Aussicht über Teile des Ruhrgebiets. Alles Wichtige dazu im Überblick.

Was ist die Halde Haniel?

Wie auch andere Halden ist die Halde Haniel eine Aufschüttung an Erde und anderen Überbleibseln aus dem Bergbau in der Nähe. Das meiste Material für die Halde Haniel kommt aus der namensgebenden Zeche Prosper-Haniel I und II, die mittlerweile aber schon geschlossen ist.

Wo ist die Halde Haniel?

Sie liegt auf der Grenze zwischen Bottrop und Oberhausen, im Bottroper Stadtteil Fuhlenbrock. Direkt angrenzend: der Köllnische Wald im Nordwesten der Stadt und die Halde Schöttelheide.

Anfahrt mit dem Auto: Am leichtesten ist die Halde Haniel über die A2 zu erreichen. Aus beiden Richtungen kommend, fahren Sie über die Ausfahrt Oberhausen-Königshardt ab. Von dort aus geht es über die Fernewaldstraße bis zur Halde. Der Parkplatz befindet sich in Oberhausen, deswegen ist die Adresse für das Navi: Kirchhellener Straße (Nähe Kreuzung Matzenbgerstraße) in 46145 Oberhausen.

Anfahrt mit dem ÖPNV: Aus Duisburg, Essen und Oberhausen geht es mit dem RRX 5, RE 19, RE 49 bis Oberhausen-Sterkrade, von dort mit Buslinie 952 bis Everslohstraße oder mit der Linie 962 bis Kleekamp.

Auf der Halde Haniel in Bottrop findet traditionell auch immer ein Osterfeuer statt. Hier ein Bild aus 2023. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Wie hoch und groß ist die Halde Haniel?

Als zweigrößte Halde im Ruhrgebiet, hinter der Halde Oberscholven (201 Meter), ragt sie mit 184,7 Meter in die Höhe. Die reine Aufschüttungshöhe sind 120 Meter. Auch bei der Fläche ist die Halde Haniel in Bottrop eine der Größten im Ruhrgebiet. Mit 110 Hektar ist sie auf Platz drei hinter den Halden Hoheward und Großes Holz.

Woher kommt der Name Halde Haniel?

Die Halde hat ihren Namen von der ehemaligen Zeche Prosper-Haniel, die in der Nähe ist. Hier wurden die ausgebuddelte Erde aus der Zeche aufgetürmt. 2018 wurde die Zeche dann endgültig geschlossen.

Wie alt ist die Halde Haniel?

Ein genauer Zeitpunkt der ersten Aufschüttung ist nicht festgehalten. Mit der der Laufzeit der Zeche Prosper Haniel wuchs die Halde immer weiter in dei Höhe. Gefördert wurde Kohle in der Zeche ab etwa 1863.

Wem gehört die Halde Haniel?

Seit 2023 gehört die Halde Haniel dem Regionalverband Ruhr. Der Verband nimmt damit eine weitere Halde in seine Liste auf. Auch die Halde Haniel gehörte zuvor noch der RAG-Aktiengesellschaft (früher Ruhrkohle AG).

Wie lange läuft man die Halde Haniel hoch?

Je nach Lauftempo dauert der Aufstieg unterschiedlich lange. Laut Rezensionen auf der Plattform Tripadvisor dauert der Weg bei zügigem Tempo eine halbe Stunde. Ein Highlight des Aufstiegs über den Kreuzweg sind die 15 Stationen: Kupfertafeln sollen an den Leidensweg Jesu erinnern und den Stellenwert der Bergmannstradition aufzeigen. Ganz oben wartet dann das Gipfelkreuz, dass an den Papstbesuch im Mai 1987 erinnert.

Was sieht man von der Halde Haniel?

Bei gutem Wetter lässt es sich von der Halde weit schauen. Eine Auswahl:

Tetraeder in Bottrop

Halde Beckstraße in Bottrop

Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Halde Rungenberg in Gelsenkirchen

Schurenbachhalde in Essen

Gasometer in Oberhausen

Gelände der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop

Wann ist immer das Osterfeuer auf der Halde Haniel?

Traditionell zu Ostern gibt es auf der Halde Haniel ein Osterfeuer. 2023 fand das Osterfeuer am 9. April, also Ostersonntag, statt. Dafür kamen Besucher aus dem ganzen Ruhrgebiet um sich das brennende Spektakel anzuschauen.

Bottrop: Ein besonderes Highlight der Halde Haniel ist das Kunstwerk von Agustín Ibarrola. Foto: Luftbildfotograf Hans Blossey / www.blossey.eu

Bergarena auf der Halde Haniel

Neben dem Gipfelkreuz auf der Spitze der Halde Haniel gibt es auch einen Veranstaltungsort. Die Bergarena ist ein kleines Amphitheater mit 800 Plätzen, dass auf der Halde thront. Aktuell befindet sie sich in schlechtem Zustand und ist deshalb gesperrt.

Kunst auf der Spitze der Halde Haniel

Der baskische Bildhauer Agustín Ibarrola verlieh der Halde Haniel eine künstlerische Note. Im Rahmen der Ruhrtriennale 2002 stellte er dort 105 bunt gestaltete Bahnschwellen auf, die auch als „Totems“ oder „Windkamm“ bezeichnet werden. Sie stehen am höchsten Punkt der Halde und umschließen die kleine Bergarena.

Öffnungszeiten der Halde Haniel

Die Halde ist öffentlich zugänglich und zu jedem Tageszeitpunkt zugänglich. Dementsprechend ist der Eintritt zur Halde auch kostenlos.

Parken an der Halde Haniel

Wer mit dem Auto kommt, kann auf dem eigenen Haldenparkplatz parken. Er befindet sich an der Kirchhellener Straße.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop