Gutschein mit eingebautem Rabatt sollen Innenstadt beleben

Unter dem Motto „Deine Stadt – Dein Gutschein“ haben die städtische Wirtschaftsförderung, der Bottroper Marketingverein und die Sparkasse eine Gemeinschaftsaktion zur Unterstützung von Handel, Dienstleistung und Gastronomie vor allem in der Innenstadt gestartet.

Als Teil der Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Bottrop soll das Vorhaben schnell und gezielt dem von der Corona-Krise besonders betroffenen örtlichen Handel, dem Dienstleistungssektor und der ansässigen Gastronomie helfen. Mehrwert für den Gutscheinkäufer sind eingebaute 30 Prozent Rabatt: Er zahlt beim Kauf eines Zehn-Euro-Gutscheins lediglich sieben und für einen 20-Euro-Gutschein nur 14 Euro.

Einlösung zum vollen Nennwert

Eingelöst wird der Gutschein im vollen Gutscheinwert in den teilnehmenden Geschäften oder in der Gastronomie, sobald diese wieder geöffnet ist. Die Differenz von 30 Prozent je Gutschein, also drei Euro und sechs Euro, werden vom gemeinnützigen Verein Marketing für Bottrop und der städtischen Wirtschaftsförderung getragen.

Die Anzahl der Gutscheine ist allerdings limitiert. Es werden 1000 Gutscheine zu zehn Euro und 600 zu 20 Euro ausgegeben. Pro Haushalt werden höchstens vier Gutscheine abgegeben, pro Einkauf kann nur ein Gutschein angerechnet werden. Und: Beim Kauf muss der Preis den Gutscheinwert überschreiten.

Sparkasse spendet für jeden Gutschein

Die Sparkasse Bottrop spendet pro verkauftem Gutschein zwei Euro. Der Erlös kommt zu gleichen Teilen drei gemeinnützigen Vereinen zugute, die in der Corona-Krise vielen Menschen eine besondere Hilfe gibt.„Mit dem Kauf eines Gutscheins zeigt man sich mit der örtlichen Wirtschaft solidarisch und leistet gleichzeitig noch einen gemeinnützigen Beitrag“, sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler, der auch Vorsitzender des Marketingvereins ist.

24 Unternehmen sind beim Start dabei. Es können gern mehr werden: Alle Händler, Dienstleister und Gastronomen in der Stadt können sich am Gutscheinsystem beteiligen. Ausgenommen sind Geschäfte mit Lebensmittelsortiment, Tabakwaren- und Lottohändler, Spielhallen und Wettbüros.

Da der Verkauf der Gutscheine nicht nur in den teilnehmenden Geschäften möglich ist, sondern auch online unter www.hallo-bot.de , kann sich jeder teilnehmende Betrieb dort registrieren und so die eigene Online-Präsenz verbessern.

Mehr Informationen erhalten Interessierte bei Citymanagerin Ute Schimmang per E-Mail unter ute.schimmang@bottrop.de oder telefonisch unter 02041/70-4790.