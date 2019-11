Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gute Zahlen für das Freibad

Erst im Mai war das Freibad in Vonderort nach einjähriger Sanierungsphase wieder eröffnet worden. Betriebsleiter Franz Dümenil sprach im Rückblick von „guten Zahlen“. Rund 30.000 Besucher waren in den Sommermonaten ins frisch renovierte Bad gekommen, um sich abzukühlen.

Mit dem Ende der Saison stehen an einigen Stellen noch Nacharbeiten an, etwa bei den Abflüssen in den Duschen oder auch bei der Bepflanzung. Außerdem seien mehr Sitzbänke nötig. Alle kleineren Baumängel sollen im Winter kuriert werden, damit die Saison im nächsten Sommer pünktlich beginnen kann.