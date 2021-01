Gut zehn Prozent der Bottroper arbeiten im Gesundheitswesen

Bottrop. Der Gesundheitsbereich gehört laut RVR-Statistik zu den Boom-Branchen in Bottrop. In zehn Jahren wuchs die Zahl der Beschäftigten um 28 Prozent.

Das Gesundheitswesen gehört in Bottrop zu den Boom-Branchen: Zwischen 2009 und 2019 stieg die Zahl der in diesem Bereich Beschäftigten um 28 Prozent auf 3422. Damit waren mehr als zehn Prozent der insgesamt 33.557 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Bottrop 2019 im Gesundheitswesen tätig.

Der Ruhrgebietsschnitt liegt bei gut neun Prozent

Das geht aus Berechnungen des Statistik-Teams des Regionalverbandes Ruhr (RVR) in Essen hervor. Demnach ist die Bedeutung des Gesundheitswesens in Bottrop noch größer als im Ruhrgebietsschnitt, wo gut neun Prozent der Beschäftigten in der Branche arbeiten (26,2 Prozent mehr als 2009). Zum Vergleich: Im übrigen Nordrhein-Westfalen sind laut RVR nur 7,5 Prozent in dem Bereich tätig.

Zum Gesundheitswesen zählen alle Bereiche der medizinischen Behandlung und Pflege, wie Krankenhäuser, Rehazentren, Arzt- und Physiotherapiepraxen.

