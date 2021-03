Gut 60 Prozent weniger Gäste besuchten die Stadt Bottrop

Blick in ein Hotelzimmer - die Zahl der Übernachtungen hat auch in Bottrop aufgrund der Corona-Pandemie stark abgenommen.

Bottrop. Branche fordert jetzt eine echte Öffnungsstrategie.

Harte Zeiten für die Tourismusbranche: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch in Bottrop mehr als deutlich zu spüren. Die Stadt haben im vergangenen Jahr nur noch rund 15.800 Gäste besucht – ein Minus von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen sank um 47 Prozent auf 44.200. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit und beruft sich hierbei auf das Statistische Landesamt.

Bereits vor dem jüngsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern hatte Adnan Kandemir, Gewerkschaftssekretär der Region Ruhrgebiet in der NGG, eine Öffnungsstrategie angemahnt und betont: „Die Beschäftigen haben bereits im letzten Sommer gezeigt, dass sie geeignete Hygienekonzepte optimal umsetzen können, um sich zu schützen und den Gästen ein sicheres Restauranterlebnis zu ermöglichen.“ Viele Hotels und Gaststätten könnten auf bewährte Maßnahmen zurückgreifen, um das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren.

Gastronomen und Hoteliers in Bottrop von Gipfel-Ergebnissen enttäuscht

Die Ergebnisse des Gipfels hatten vor Ort dann zu Enttäuschung geführt, weil die Branche eine echte Öffnungsperspektive vermisst. „Es ist deutlich schlimmer als erwartet“, kommentierte etwa Tina Große-Wilde, Inhaberin des gleichnamigen Hotels und Restaurants in Bottrop und Mitglied im Präsidium des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Westfalen. Man habe ja nicht erwartet, dass es kurzfristig wieder losgehe, „aber dass wir nun ganz am Ende des Plans stehen, das ist enttäuschend“. Tatsächlich soll ab dem 22. März unter bestimmten Bedingungen lediglich die Außengastronomie öffnen können. Wie es sonst weiter geht mit Hotels und Gastronomie werde erst am 22. März beraten.

Zugleich sieht die Gewerkschaft die Politik in der Pflicht, die Einkommenseinbußen der Beschäftigten in Kurzarbeit auszugleichen. „Wer das Gastgewerbe über viele Monate schließt, muss auch die Folgen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedenken. Wir brauchen dringend ein Mindest-Kurzarbeitergeld von 1200 Euro im Monat“, so Kandemir.