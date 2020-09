Eine Schülerin der Gustav-Heinemann-Realschule in Bottrop muss in Quarantäne.

Corona Gustav-Heinemann-Realschule: Schülerin muss in Quarantäne

Bottrop. Eine Siebtklässlerin der GHR in Bottrop muss nach einem Corona-Fall in der Familie in Quarantäne. Der Schulbetrieb läuft weiter.

Eine Schülerin der Klasse 7a der Gustav-Heinemann-Realschule in Bottrop ist nach einem Corona-Infektionsfall in der Familie am Donnerstag (17. September) als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft worden. Nach Weisung des städtischen Gesundheitsamtes ist eine Quarantäne bis zum 30. September einzuhalten.

Von Seiten der Stadt wird betont, dass die Schülerin am Freitag den Unterricht nicht mehr besucht hat. Weitere Maßnahmen erwüchsen für die Klasse oder die Schule insgesamt aktuell nicht.