Grüne stellen Kim Wiesweg als Bundestagstagskandidatin auf

Kim Wiesweg aus Dorsten ist die Bundestagskandidatin der Grünen. Hier steht die Sozialarbeiterin vor dem Jüdischen Museum Westfalen in Dorsten.

Bottrop/Gladbeck. Die Sozialarbeiterin Kim Wiesweg stellt sich für die Grünen in Bottrop, Gladbeck und Dorsten zur Wahl. Ihre Zustimmung lag bei 90 Prozent.

Die Bottroper Grüne haben gemeinsam mit den Grünen-Vertreterinnen und Grünen-Vertretern aus Dorsten und Gladbeck die Dorstener Grünen-Sprecherin Kim Wiesweg zu ihrer Bundestagskandidatin gewählt. Die 24-jährige Sozialarbeiterin erhielt bei ihrer Wahl 90 Prozent der Stimmen. Ihre Wahl muss formal aber noch einmal durch eine Briefwahl bestätigt werden.

Kim Wiesweg ging in der Wahlversammlung vor allem auf ihre politischen Schwerpunkte ein: die Sozial- und Frauenpolitik. Sie machte auch deutlich, als Vertreterin aller drei Städte anzutreten. So unterstützte sie das Nein der Grünen aus Bottrop und Gladbeck zum Ausbau der A 52 und forderte massive Investitionen in den Öffentlichen Nahverkehr sowie die Bildung eines Altschuldenfonds, um den verschuldeten Städten wieder eine finanzielle Perspektive zu bieten.

Grüne will trotz Corona-Krise lebendigen Wahlkampf führen

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen – gerade auch aus Bottrop und Gladbeck. Wir wollen trotz aller Einschränkungen durch die Pandemie einen engagierten und lebendigen Wahlkampf führen und Grün zu der Farbe unserer Städte machen. Bei dieser Wahl ist alles drin!“, sagte Kim Wiesweg direkt nach ihrer Wahl.

Die Gladbecker Grünen-Vorsitzenden Lisa Engineer kommentierte die Ernennung ihrer Kollegin aus Dorsten so: „Mit Kim haben wir eine sympathische, kompetente und starke Kandidatin mit starken, grünen Inhalten, die wir mit voller Kraft unterstützen.