Polizei-Razzia gegen Raser: Polizistinnen und Polizisten kontrollierten in allen Städten, für die das Polizeipräsidium Recklinghausen zuständig ist. (Archivbild)

Raser- und Tuningszene Großkontrolle: Polizeikräfte stellen in Bottrop Auto sicher

Bottrop. Die Polizei kontrollierte bei einem Großeinsatz zig Autofahrer und Autofahrerinnen. In Bottrop mussten die Beamten solch ein Auto sicherstellen.

Die Polizei hat bei einer Großkontrolle gegen Raser und die illegale Tuningszene einen Wagen auf der Bahnhofstraße in Bottrop sichergestellt. Es handelt sich um einen Mercedes Benz C 280. Es liegt bei dem Fahrzeug der Verdacht vor, dass die Betriebserlaubnis durch Umbauten oder technische Mängel erloschen ist, teilte die Polizei mit. Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten während ihres Einsatzes 74 Fahrzeuge mit 77 Insassen.

„Die Kontrolle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und der Blick auf den technischen Zustand von Fahrzeugen dienen unmittelbar der Verhinderung schwerer Verkehrsunfälle. Überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr gehört nach wie vor zu den größten Gefahren auf unseren Straßen. Wir schöpfen bei unseren Maßnahmen alle rechtlichen, technischen und taktischen Möglichkeiten aus - so sollen Gefahren im Straßenverkehr minimiert werden“, sagte Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

An Treffpunkten der Raserszene bleib es ruhig

Die Kontrollen fanden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen statt. Dabei waren die Einsatzkräfte der Polizei auch an den bekannten Treffpunkten der Raser- und illegalen Tuningszene unterwegs: Dort blieb es allerdings ruhig, heißt es. Es waren nur vereinzelt szenetypische Fahrzeuge anzutreffen, teilt die Polizei mit.

Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen fielen 37 Autofahrende durch überhöhte Geschwindigkeit auf. In den meisten Fällen handelte es sich dabei allerdings um Verkehrsteilnehmer, die nicht der Raser- und illegalen Tuningszene zuzurechnen sind, berichtet die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten mussten 14 weitere Verwarngelder und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen anderer Delikte schreiben, zum Beispiel wegen Handy-Nutzung am Steuer, Gurtpflichtverstößen oder technischer Mängel am Fahrzeug.

