Warteschlange am Eiscafe Pisa in der Bottroper Fußgängerzone: Viele ließen sich in der Sonne die eine odr andre Eiskugel schmecken.

Sonne Große wie kleine Genießer stehen in Bottrop an Eiscafés an

Viele Bottroper sind im Freien unterwegs, um die frühlingshafte Sonne zu genießen. Gehen Sie doch auch raus. Abstand zu halten, ist ja möglich.

Die Sonnenstrahlen lockten am Wochenende in Bottrop viele vor die Türen. Vor allem am Sonntag waren viele bei den warmen Temperaturen um 20 Grad unterwegs. Nicht nur am Eiscafé Pisa bildeten sich Warteschlangen, auch an anderen Cafés standen etliche Kunden geduldig an, um sich die eine oder andere Portion Eiskugeln zu kaufen.

Viele fuhren mit ihren Fahrrädern durch die Sonne, entweder allein oder zu zweit. Motorradfahrer waren mit ihren schweren blank geputzten Maschinen in Richtung Grafenmühle am Start. Sogar Cabrio-Fahrer hatten das Verdeck ihrer Fahrzeuge geöffnet, wenn auch die Fensterscheiben wegen des frischen Fahrtwindes doch noch hoch blieben.

Im Stadtgarten und im Köllnischen Wald ist viel los

Andrang herrschte auch auf den Wegen im Bottroper Stadtgarten und vor allem auch im Köllnischen Wald. Die Wald-Parkplätze an der Dorstener Straße zum Beispiel waren zumeist komplett belegt, und auf dem großen Spielplatz am Gelände der früheren Jugendherberge an Bischofssondern herrschte bei den wärmeren Temperaturen regelrecht Hochbetrieb.

