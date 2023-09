In Bottrop-Kirchhellen brennt eine Lagerhalle.

Brand Großbrand in Kirchhellen: Öltank unter Lagerhalle gesichert

Bottrop. In Bottrop-Kirchhellen brennt seit Donnerstagmorgen eine Lagerhalle. Unterhalb der Halle liegt ein Öltank, den die Feuerwehr gesichert hat.

Aus bisher ungeklärter Ursache steht eine Lagerhalle an der Raiffeisenstraße in Bottrop-Kirchhellen in Flammen. Die 30 mal 70 Meter große Halle der Kunststoff-Firma KBO ist eingestürzt – darunter liegt ein Öltank mit 12.000 Litern, den die Feuerwehr gesichert hat.

Die Feuerwehr ist seit 6 Uhr mit vielen Einsatzkräften vor Ort – die Löscharbeiten dauern an. „Wir konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Holzlager der Schreinerei nebenan verhindern“, so Feuerwehrchef Kim Heimann.

Am frühen Donnerstagmorgen stand die Halle komplett in Flammen. Foto: Bärbel Grütjen

Starke Rauchentwicklung bei Großbrand in Bottrop-Kirchhellen

Aufgrund der starken Rauchentwicklung löste die Feuerwehr eine Warnmeldung über die Warn-App Nina aus. „Es hat sich sehr viel Rauch gebildet, der durch den Wind schnell nach oben steigt und daher schon aus weiter Entfernung sichtbar ist“, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr.

Es kann daher in einem weiten Umkreis zu einer Geruchsbelästigung kommen. Durch die Meldung sollen Anwohnerinnen und Anwohner aufgeklärt werden. Eine akute Gefahr bestehe allerdings nicht.

