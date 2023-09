A3-Baustelle und Personalnot: Folgen für Bottrops Zuglinien

Bottrop. Bis zum Ende der Herbstferien fahren die Züge der Linien RE44 und S9 nicht so weit wie sonst. Gründe sind eine Großbaustelle und Personalmangel.

Wegen einer Großbaustelle in Duisburg fahren in den Herbstferien vom 29. September bis 13. Oktober auf den Streckenabschnitten zwischen Mülheim und Duisburg Hbf sowie zwischen Oberhausen und Duisburg Hbf keine Regionalzüge. Die Züge des Regionalexpress 44 fahren deshalb nur zwischen Bottrop und Oberhausen Hauptbahnhof.

Es wird keinen Ersatzverkehr mit Bussen geben, meldet der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Die Bahn Regio NRW verkürzt wegen „angespannter Personallage“ zudem bis zum Ende der Herbstferien die Fahrten der Linie S9. Wegen kurzfristiger Erkrankungen fallen auf dieser Linie zudem immer wieder Fahrten aus.

Brückenabriss am Kreuz Kaiserberg: Acht Gleise werden gesperrt

Im Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg reißt die Autobahn GmbH des Bundes eine Brücke ab. Acht wichtige Gleise liegen unter der Brücke und werden sicherheitshalber gesperrt. Die Bahn nutzt die Sperrung zudem zu Reparaturarbeiten an den Strecken. Von Freitag, 29. September, um 21 Uhr bis Freitag, 13. Oktober, 21 Uhr fährt der Fernverkehr die Bahnhöfe Duisburg, Oberhausen, Mülheim und Düsseldorf-Flughafen nicht an. In Düsseldorf, Essen und Bochum wird der Fernverkehr reduziert.

Auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr fährt zwischen Oberhausen und Duisburg sowie Mülheim und Duisburg kein Zug. Tagsüber rollen ersatzweise alle zehn Minuten Busse auf der Strecke Oberhausen Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hbf. Ebenso oft fahren sie ab Essen Hbf über Mülheim Hbf, Duisburg Hbf, Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hbf. Abends verlängert sich der Takt auf 15 bis 30 Minuten.

Für den RE 44 heißt das: Die Züge fallen zwischen. Oberhausen Hbf und Moers aus. Die Bahn empfiehlt, zwischen Duisburg Hbf und Moers die Regionalbahn 31 zu nutzen und zwischen Oberhausen und Duisburg den Ersatzverkehr mit Bussen.

Auf der S-Bahn-Linie 9 fahren die Züge bis zum 14. Oktober nur bis Wuppertal, die Weiterfahrten nach Hagen entfallen wegen der „angespannten Personallage“. Wegen kurzfristiger Erkrankung von Lokführern drohen außerdem Zugausfälle. Am Morgen fielen zwei Fahrten zwischen Wuppertal und Haltern aus, zwei weitere endeten unplanmäßig im Essener Hauptbahnhof.

