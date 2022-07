Grillen mit Gerdes – Abgeordneter sucht Gespräch mit Bürgern

Bottrop / Gladbeck. Der Bundestagsabgeordnete für Bottrop und Gladbeck startet erneut die Aktion „Grillen mit Gerdes“. Er ruft auf zum „Austausch ohne Vorbehalte“.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes startet in die nächste Runde seiner Aktion „Grillen mit Gerdes“. Wer auf der heimischen Terrasse oder im Schrebergarten mit dem Abgeordneten ins Gespräch kommen möchte, kann sich bis zum 27. Juli 2022 per Email an michael.gerdes@bundestag.de oder telefonisch unter 030/227 73663 bewerben.

„Die Idee dahinter ist ganz einfach“, erklärt Michael Gerdes: „Interessierte Bürgerinnen und Bürger laden eine Runde von Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn oder Kollegen zum gemeinsamen Grillen ein. Ich komme für ein bis zwei Stunden dazu, bringe Würstchen mit und wir reden ohne Vorbehalte über das, was den Gastgebern und ihren Gästen am Herzen liegt. Damit jeder zu Wort kommt, sollte die Gruppe aus nicht mehr als 15 Personen bestehen. Das Motto: Ich bringe die Würstchen mit, Sie geben den Senf dazu.“

Termine werden individuell abgestimmt

Der SPD-Abgeordnete war in den vergangenen Jahren immer wieder mit dieser Aktion in Bottrop, Gladbeck und Dorsten unterwegs, um auf diese Weise ganz direkt zu erfahren, was die Menschen vor Ort bewegt, welche Ideen sie haben und was sie von der Bundesregierung und „ihrem“ örtlichen Abgeordneten erwarten.

Die Termine in diesem Sommer werden mit den Interessenten individuell abgestimmt. Wer sich per Email meldet, sollte neben dem Betreff „Grillen mit Gerdes“ bitte Vor- und Nachnamen, Adresse sowie Telefonnummer nennen.

