Grausig: Spaziergängerin findet Hund mit abgetrenntem Kopf

Bottrop. Eine Spaziergängerin hat im Wald in Bottrop einen toten Hund gefunden. Dem Kadaver ist der Kopf abgetrennt worden. Die Polizei ermittelt.

Es war ein grausiger Fund, den eine Bottroperin am Donnerstagvormittag in Welheim gemacht hat. Ein Tier mit abgetrenntem Kopf lag unter einem Baum.

Diana J., die ihren Nachnamen nicht veröffentlichen möchte, war mit ihrem Hund spazieren, wie jeden Tag in dem kleinen Waldstück zwischen der B224 und der Straße Am Kämpchen. Ihr Hund war schon in den vergangenen Tagen zu einer Stelle hingelaufen, hatte dort an etwas geleckt und sie hatte ihn zurückgerufen.

Sie sah von weitem eine blaue Decke oder Plastikfolie und weil sie ahnte, dass dort etwas Ekeliges liegen könnte, bat sie am Donnerstag ihren Mann nachzusehen, was den Hund immer wieder zu der Stelle im Wald gezogen hatte. Der Fund war schockierend: Unter einem Baum lag der Kadaver eines Tieres – mit abgetrenntem Kopf.

Bottroperin findet toten Hund: „Der Kopf ist gerade abgetrennt“

Zunächst sei sie unsicher gewesen, ob es sich bei dem Tier um einen kleinen Hund oder eine Katze handelt. Mittlerweile sei sie nach mehrmaligem Hingucken sicher, dass es ein Hund ist, vielleicht ein Malteser. Das Fell ist struppig, der Bauch blank. Ob Tiere den Kadaver vielleicht angefressen haben? Nein, glaubt Diana. „Der Kopf ist gerade abgetrennt.“ Auch ist der Körper ansonsten unversehrt. „Ein Tier hätte doch den Leib aufgerissen.“

Diana und ihr Mann hatten erst das Ordnungsamt angerufen, damit das tote Tier entsorgt wird und nicht noch andere Hunde darangehen. Schließlich haben sie aber auch die Polizei verständigt, die am Donnerstagnachmittag sich die Situation vor Ort in Welheim angeguckt haben.

Diesen Kadaver hat eine Bottroperin im Wald gefunden. Foto: Privat

Grausiger Fund in Bottrop: Polizei schreibt Strafanzeige

Zu dem Zeitpunkt hatten Nachbarn den Kadaver bereits entsorgt. Wie Polizeisprecherin Annette Achenbach auf Nachfrage sagt, werden die Beamten aber eine Strafanzeige schreiben und gegen Unbekannt ermitteln, denn Tierquälerei ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Diana J. hat ihr Erlebnis auch bei Facebook geschildert. Sie hofft, dass durch die öffentliche Aufmerksamkeit der Täter gefunden wird. „Vielleicht meldet sich ja jemand, der weiß, wem ein kleiner Hund gehört hat, der jetzt plötzlich weg ist.“

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

