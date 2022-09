Die Straßensperrung in Kirchhellen ist aufgehoben..

Verkehr Granate in Kirchhellen wurde gesprengt: Straßen wieder frei

Bottrop-Kirchhellen. An der Nordhellenstraße ist eine Granate kontrolliert gesprengt worden. Die Straßensperrungen am Reckelsberg sind aufgehoben.

An der Nordhellenstraße in Kirchhellen wurde eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Sie ist am Mittag kontrolliert gesprengt worden.

Für die Sprengung des explosiven Fundes war keine Evakuierung notwendig, da es keine Anwohner im Evakuierungsradius gab. Für den Zeitraum der Vorbereitungen und der Sprengung selbst hatte die Stadt aber Teile der Nordhellenstraße und der Straße Reckelsberg gesperrt.

