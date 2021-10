Gottesdienste mit 3-G-Regel: Mehr Plätze in Bottrops Kirchen

In St. Cyriakus in der Innenstadt und den Kichen der Großpfarrei soll ab 31. Oktober die 3-G-Regel in den Sonntagsgottesdiensten gelten. Besucherbeschränkungen und Abstandsregeln fallen dafür fast ganz weg.

Die Großpfarrei St. Cyriakus passt ihre Coronabestimmungen weiter an. Ab 31. Oktober plant die Pfarrei, in allen zugehörigen Kirchen mehr Besucher zuzulassen und die Abstandsregeln nahezu aufzugeben. Außerdem soll die Maskenregelung nur noch beim Gesang verpflichtend sein. Dafür soll die 3-G-Regel in allen Kirchen aber auch bei Nutzung der Gemeinde- und Gruppenräume gelten. Das habe der Krisenstab in dieser Woche beschlossen, wie die Pfarrei mitteilt. Ausgenommen von der 3-G-Regel sind demnach lediglich die Werktagsgottesdienste, das Mittagsgebet und die hl. Messen samstags um 18.30 Uhr in St. Bonifatius und sonntags um 9.30 Uhr in Herz Jesu.

Kirchen führen dann auch keine Namenslisten mehr

Auch die Chöre sowie Ministranten-, Kommunionhelfer- und Lektorendienst können unter dieser Regelung ihre Aufgaben wieder komplett wahrnehmen. Um die Durchführung und die damit verbundenen Erleichterungen vor alllem bei den Gottesdiensten zu ermöglichen, sucht die Pfarrei St. Cyriakus Ehrenamtliche, die kontrollieren, dass alle Teilnehmenden geimpft, genesen oder einen entsprechenden Test vorweisen können. Namenslisten werden nicht mehr geführt.

Wer helfen möchte, kann sich bis Montag, 25. Oktober unter der Mailadresse ehrenamt@st-cyriakus.de melden. Dann gibt es weitere Infos.

