Gospel-Stars aus Manchester treten in Bottrop auf

Wayne Ellington mit dem Chor „Manchester Inspirational Voices“ aus England bei einer der letzten Gospelnächte in St. Cyriakus. am 4. Juni tritt der Chor morgens in der Christuskirche auf.

Bottrop. Wayne Ellington und seine „Manchester Inspirational Voices“ treten in Bottrop auf. Musikgottesdienst in der Christuskirche.

Nach drei Jahren Gospelmusik-Abstinenz laden die Sängerinnen und Sänger vom „vocal ensemble credo“ unter der Leitung von Waldemar Lusch Gospel-Fans zu einem besonderen Gospelereignis ein. Am 4. Juni gastiert in Bottrop der prominente Sänger, Dozent und Chorleiter Wayne Ellington aus England mit seinem Chor „Manchester Inspirational Voices“ plus Band in der Stadt.

Gewinner beim BBC National Contest in Großbritannien kommen nach Bottrop

Sie sind Gewinner des BBC National Contest 2017 und waren regelmäßige Teilnehmer bei den zahlreichen Internationalen Bottroper Gospelnächten in den letzten 15 Jahren. Der englische Chor wird gemeinsam mit dem Bottroper „vocal ensemble credo“ sowie mit der Düsseldorfer Sopranistin Theresa von Hammerstein einen Gospelgottesdienst in der Christuskirche auf dem Eigen gestalten.

Sonntag, 4. Juni, 10 Uhr, Christuskirche, Scharnhölzfeld 5.

