Benefizturnier Golfer erspielen in Kirchhellen 10.000 Euro an Spenden

Bottrop-Kirchhellen. Auf dem Golfplatz Schwarz Heide Kirchhellen ist ein Turnier für den Wunschzauberer e.V. gespielt worden. Das Geld fließt in soziale Projekte.

Beim Benefiz-Turnier im Golfclub Schwarze Heide sind insgesamt mehr als 10.000 Euro für den Wunschzauberer-Verein zusammengekommen.

96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben für den guten Zweck Golf gespielt und durch ihre Startgebühr sowie den Kauf von Tombola-Losen diese beeindruckende Summe gespendet. Dazu kommen Sponsoren, die die Veranstaltung erst ermöglicht haben, und der Golfclub Schwarze Heide, der seinen Platz und die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat.

Benefiz-Golfturnier: Auch Promis spielten in Kirchhellen für den guten Zweck

„Wir freuen uns, mit diesem Geld wieder Gutes in Bottrop bewirken zu können“, sagt Vereinssprecherin Jessica Helmke.

Unter den Golfern waren auch ehemalige Fußballspieler aus dem Kreis „Schalke hilft!“, Helmut Kremer, Peter Neururer und Matthias Schipper sowie der Sternekoch Björn Freitag.

Bürgermeister Klaus Strehl lobte in seiner kurzen Ansprache den Einsatz für andere. Dieses Event sei ein gutes Beispiel für ehrenamtliche Vereinsarbeit und Engagement. Der Wunschzauberer e.V. konnte seit der Vereinsgründung Anfang 2021 zahlreiche soziale Projekte umsetzen.

Wunschzauberer e.V. sucht noch Helfer, Mitglieder und Sponsoren

Jessica Helmke: „Wir haben bereits viel erreicht und sind motiviert, noch mehr soziale Projekte in Bottrop umzusetzen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass es bedürftigen Menschen in Bottrop besser geht, sozial benachteiligten Kindern eine Freude bereitet wird, Menschen in Not geholfen wird und vieles mehr. Dazu freuen wir uns über ehrenamtliche Helfer, neue Mitglieder und Sponsoren“

Bei der Siegerehrung gab es folgende Gewinner: Sieger 1. Platz brutto Silke Manegold und Alexandra Becker, 1. Platz netto Kai Broddin und Marc Weber, 2. Platz netto Maike Gerschermann und Wilhelm Gerschermann jun., 3. Platz netto Dirk Schulzke und Bodo Wechtenbruch, Longest Drive Ursel Goriwoda, Nearest to the Pin Tajana Spell.

