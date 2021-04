Alle Bottroper Kirchen läuten am Sonntag um 18 Uhr die Glocken zum Gedenken an die Corona-Opfer.

Bundesweite Veranstaltung Glocken läuten zum Gedenken an die Bottroper Corona-Toten

Bottrop. Die Stadt Bottrop beteiligt sich am Sonntag an der bundesweiten Veranstaltung, zu deren Teilnahme der Bundespräsident aufgerufen hat.

Im Bottroper Stadtgebiet werden am Sonntag, 18. April, zum Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie um 18 Uhr die Kirchenglocken 15 Minuten lang läuten. Oberbürgermeister Bernd Tischler: „Eine Umarmung vor dem letzten Atemzug oder ein Beisammensein nach der Beerdigung war und ist aktuell nicht möglich. Der Schmerz vom Verlust sitzt tief, und ein Abschied, wie man es vor Corona kannte, wird sehnlichst vermisst.“

Die Stadt Bottrop folgt damit dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sich an dieser bundesweiten Veranstaltung zu beteiligen. Sie wird zudem mit einer Zeitungsanzeige der Verstorbenen und Angehörigen gedenken. „Damit wollen wir ein Zeichen gegen das Vergessen und für unsere Erinnerungen an wundervolle Personen setzen“, so Bernd Tischler.