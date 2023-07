Gleissperrung zwischen Bottrop und Essen länger als geplant

Die Bahnstrecke zwischen Bottrop und Essen ist wegen dieses umgestürzten Baumes in Gerschede seit Sonntag gesperrt.

Bottrop/Essen. Die Reparatur der Oberleitung zwischen Bottrop und Essen-Gerschede dauert länger als geplant. Erst am Donnerstag werden die Bahnen wieder fahren.

Die Reparatur an der Oberleitung der Bahn in Essen-Gerschede dauert länger als geplant. Nach Angaben der Bahn wird der Streckenabschnitt zwischen Bottrop Hauptbahnhof und Essen-West erst am Donnerstag früh wieder freigeben. Neben Taxis fahren jetzt auch Busse als Ersatz.

RE 14: Die Züge aus Coesfeld und Borken werden zwischen Bottrop Hbf und Essen Hbf umgeleitet. Alle Zwischenhalte entfallen. Die Züge mit Start/Ziel Dorsten enden und beginnen in Bottrop Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Bottrop Hbf und Essen Hbf.

S 9: Die Züge aus Hagen Hbf und Wuppertal Hbf enden und beginnen in Essen Hbf. Zusätzlich verkehrt ein Zug jeweils zur Minute 58 Uhr ab Bottrop Hbf im Stundentakt nach Haltern. Zwischen Bottrop Hbf und Recklinghausen Hbf findet kein Zugverkehr statt.

Die Zwischenhalte zwischen Essen Hbf und Bottrop Hbf fallen ebenfalls aus. Ein Ersatzverkehr mit zwei Bussen sowie 15 Taxis zwischen Bottrop Hbf und Essen Hbf sowie mit zwei Bussen zwischen Bottrop Hbf und Recklinghausen Hbf ist eingerichtet. Die Fahrzeiten sind in den Onlinereiseauskünften. hinterlegt. Es kann zu weiteren Verspätungen und Teilausfällen kommen. Kurzfristige Änderungen im Zuglauf sind möglich.

SB 16: Empfehlung der Bahn: Zwischen Bottrop Hbf und Essen Hbf können Fahrgäste auch den Schnellbus der Linie SB 16 nutzen.

